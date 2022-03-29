Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що Росія не застосовуватиме ядерної зброї в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу PBS.

За його словами, у Кремлі вірять, що їхня загарбницька війна “досягне цілей”. Але Пєсков при цьому наголосив, що будь-який результат війни начебто не є підставою для застосування ядерної зброї.

– У нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко сказано, що тільки тоді, коли є реальна загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і фактично застосовуватимемо ядерну зброю для усунення цієї загрози, – зазначив прессекретар Путіна.

За його словами, слід розділяти дві речі – існування держави та те, що у РФ називають “спецоперацією в Україні”, а за фактом є широкомасштабною війною.

– Вони не мають нічого спільного один з одним, – сказав Дмитро Пєсков.

Також помічник російського президента нагадав слова Путіна про те, щоб іноземні держави “не втручалися у справи між Україною та Росією під час війни”.

На запитання журналіста, чи припускали слова Путіна те, що він готовий до застосування ядерної зброї, якщо у війну втрутиться третя сторона, Пєсков відповів заперечно.

– Ні, я так не думаю. Я так не думаю. Але він попередив, щоби не втручалися. Якщо ви це зробите, у нас будуть усі можливості запобігти цьому і покарати всіх, хто втручатиметься, – сказав Дмитро Пєсков.

Раніше журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що ядерний напад з боку Росії може бути виконаний у випадку провалу взяття Києва.