Росія змінює риторику щодо біолабораторій США в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

— Російські медіа, використовуючи скандальних прокремлівських “західних експертів”, почали поширювати інформацію про те, що “можуть пройти роки, перш ніж скандал із біолабораторіями та біозброєю США набере реальної сили”, – повідомляють у ЦПД при РНБО.

Зазначається, що для виконання ролі “західного експерта” російські медіа знайшли американського ексдипломата Дж. Майкла Спрінгмана – відомого американського друга Путіна.

Цікаво, що чотири роки тому цей персонаж потрапив у скандал, опублікувавши образливу карикатуру про “друзів” США. У ній, як пише ЦПД, Спрінгман порівняв Україну з екскрементами.

У ЦПД наголошують: зміна риторики може свідчити про те, що Росія не змогла вигадати докази того, що у біолабораторіях на території України розробляли зброю масового ураження.

А використання всесвітньовідомих скандальних друзів Путіна у якості так званих західних експертів може свідчити про те, що РФ не має нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.