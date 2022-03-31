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Факти / Світ / Росія

Для тих, хто вірить, що “народ ні до чого”: 83% росіян підтримують Путіна

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Для тих, хто вірить, що “народ ні до чого”: 83% росіян підтримують Путіна

Навіть серед деяких українців досі існує думка, що війну в Україні розв’язав президент РФ Володимир Путін, а “простий” народу тут ні до чого. Однак це далеко не так, адже з початком вторгнення в Україну рейтинг бункерного лідера серед росіян лише зріс. Тобто російський народ підтримує вбивства українців та війну у нашій країні.

Такі дані соцопитування наводить російська дослідницька організація Левада-Центр.

Якщо у січні 69% росіян схвалювали політику Путіна, у лютому – 71%, то у березні – 83%. По суті, 83% росіян підтримують війну в Україні, а значить, і вбивства наших громадян, зокрема дітей, бомбардування мирних міст.

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Також у березні зросла кількість росіян, які вважають, що справи у країні йдуть загалом у правильному напрямку: таких 69% (у лютому — 52%). Частка тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, склала 22% (у лютому — 38%).

Такі показники намагаються “відмити” пропагандою на телебаченні. Але тут постає питання: ким це треба бути, щоб схвалювати вбивства?

Також соціологи з Левада-Центру кажуть, що респонденти можуть боятися сказати, що вони проти війни, через закон, що передбачає тюремне ув’язнення терміном до 15 років за поширення свідомо “фейкових” новин про ЗС РФ.

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Джерело: Левада-Центр

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Фото: Depositphotos, Getty Images

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