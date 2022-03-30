Державний департамент США закликає американських громадян не в’їжджати на територію Росії, а тих, хто вже перебуває у РФ, негайно залишити її.

Держдеп США вважає, що у світлі війни в Україні, яку розв’язала РФ, російські силові структури можуть вираховувати американських громадян, переслідувати і затримувати їх.

Крім того, громадянам США можуть обмежити польоти до Росії та Росії.

– Громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, мають негайно залишити Росію, – йдеться у повідомленні Держдепу США.

Крім того, американські кредитні та дебетові картки більше не працюють на території Росії, а можливості електронного переказу коштів із США вкрай обмежені через санкції, запроваджені щодо російських банків. Є повідомлення про брак готівки у Росії.

У Держдепі повідомляють, що із Росії можна вилетіти обмеженими авіарейсами або виїхати на авто. Але через війну Росії в Україні все більше авіакомпаній скасовують рейси, а багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

– Якщо хочете виїхати з Росії, слід якнайшвидше організувати це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження у своїх можливостях щодо надання допомоги громадянам США, — зазначають у Держдепі.

По всій Росії існує можливість переслідування іноземців, зокрема за допомогою нормативних актів, спеціально спрямованих проти іноземців, йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Також категорично не рекомендується громадянам США відвідувати Північний Кавказ, включаючи Чечню – через тероризм, викрадення людей та ризик громадянських заворушень.

Джерело: Держдеп США