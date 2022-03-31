Опромінених у зоні ЧАЕС окупантів звозять у Центр радіаційної медицини Білорусі – ЗМІ

Російських окупантів, ймовірно, опромінених у зоні Чорнобильської АЕС, на лікування відвозять до Центру радіаційної медицини у Білорусі.

Про це 30 березня, додаючи фотодокази, повідомили білоруські опозиційні Telegram-канали. Йдеться про щонайменше сім медичних автобусів із путінськими позначками V та Z.

– Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат, – інформують Telegram-канали.

Інформацію на своїй сторінці у Facebook прокоментував глава асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко. Він висловив думку, що путінські загарбники зазнали радіаційного опромінення під час риття окопів у зоні ЧАЕС, зокрема, у Рудому лісі.

– Накопалися окопів у Рудому лісі, с*ки? Тепер живіть з цим залишок свого короткого життя. Є правила поводження з цією територією. Вони обов’язкові для виконання, бо радіація – це фізика: вона працює без урахування погонів. При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків, – написав він.

Як повідомляв Генштаб ЗС України, російські окупанти захопили Чорнобильску АЕС у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Вже згодом стало відомо, що ​війська РФ зайшли на територію Рудого лісу без жодного радіаційного захисту.

Рудий ліс – територія, яка є однією із найбільш високотоксичною локацією не лише зони ЧАЕС, а й цілого світу.

Саме цей ліс взяв на себе найбільшу частку викиду радіації після аварії 1986 року: туди не допускають навіть працівників атомної станції.