Чергова порція міжнародних технологічних компаній відмовилась співпрацювати з Росією через війну проти України.

Про це у своєму Telegram каналі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Цифрова блокада РФ продовжується, – написав він.

Так, тим чи іншим способом співпрацю з Росією призупинили наступні компанії:

• Американська корпорація з надання фінансових послуг American Express призупинила торгові операції у Росії та Білорусі;

• Електронна система миттєвих інтернет-розрахунків Webmoney заборонила усі операції з рублями.

• Провайдер потокового телебачення Roku видалив російську державну телевізійну мережу RT у США.

• У Росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з Росії.

• LetyShops, найбільший кешбек-сервіс на просторах СНД, заморозив рахунки та припинив виплачувати гроші на картки російських банків.

• Bet365, провідна закордонна букмекерська контора, пішла з російського ринку.

• FavBet — за попередньою інформацією, один із найвідоміших українських букмекерів став утримувати кошти російських гравців та переказувати їх на користь армії України.

• Європейська платформа для обміну криптовалютою BTC-Alpha призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.

• Провідна криптовалютна платформа CEX IO заборонила росіянам створювати нові облікові записи.

• Сервіс обміну криптовалют Kuna — припинила роботу з рублями.

Джерело: FEDOROV