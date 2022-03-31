Чергова порція міжнародних технологічних компаній відмовилась співпрацювати з Росією через війну проти України.
Про це у своєму Telegram каналі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
– Цифрова блокада РФ продовжується, – написав він.
Так, тим чи іншим способом співпрацю з Росією призупинили наступні компанії:
• Американська корпорація з надання фінансових послуг American Express призупинила торгові операції у Росії та Білорусі;
• Електронна система миттєвих інтернет-розрахунків Webmoney заборонила усі операції з рублями.
• Провайдер потокового телебачення Roku видалив російську державну телевізійну мережу RT у США.
• У Росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з Росії.
• LetyShops, найбільший кешбек-сервіс на просторах СНД, заморозив рахунки та припинив виплачувати гроші на картки російських банків.
• Bet365, провідна закордонна букмекерська контора, пішла з російського ринку.
• FavBet — за попередньою інформацією, один із найвідоміших українських букмекерів став утримувати кошти російських гравців та переказувати їх на користь армії України.
• Європейська платформа для обміну криптовалютою BTC-Alpha призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.
• Провідна криптовалютна платформа CEX IO заборонила росіянам створювати нові облікові записи.
• Сервіс обміну криптовалют Kuna — припинила роботу з рублями.
Джерело: FEDOROV