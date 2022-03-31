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Факти / Світ / Росія

Ще десяток технологічних компаній пішли з російського ринку – Федоров

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ще десяток технологічних компаній пішли з російського ринку – Федоров

Чергова порція міжнародних технологічних компаній відмовилась співпрацювати з Росією через війну проти України.

Про це у своєму Telegram каналі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Цифрова блокада РФ продовжується, – написав він.

Так, тим чи іншим способом співпрацю з Росією призупинили наступні компанії:

• Американська корпорація з надання фінансових послуг American Express призупинила торгові операції у Росії та Білорусі;

• Електронна система миттєвих інтернет-розрахунків Webmoney заборонила усі операції з рублями.

• Провайдер потокового телебачення Roku видалив російську державну телевізійну мережу RT у США.

• У Росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з Росії.

LetyShops, найбільший кешбек-сервіс на просторах СНД, заморозив рахунки та припинив виплачувати гроші на картки російських банків.

Bet365, провідна закордонна букмекерська контора, пішла з російського ринку.

FavBet — за попередньою інформацією, один із найвідоміших українських букмекерів став утримувати кошти російських гравців та переказувати їх на користь армії України.

• Європейська платформа для обміну криптовалютою BTC-Alpha призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.

• Провідна криптовалютна платформа CEX IO заборонила росіянам створювати нові облікові записи.

• Сервіс обміну криптовалют Kuna — припинила роботу з рублями.

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Джерело: FEDOROV

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Фото: Dreamstime

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