Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін пропонує розширити список експортних товарів, за які можна брати оплату в рублях.

Він запропонував продавати за рублі добрива, зерно, олію, нафту, вугілля, метали, ліс.

Володін заявив, що європейським політикам нібито слід “перестати шукати виправдання, чому їхні країни не можуть платити у рублях”. А ще він упевнений, що саме західні країни нібито підірвали довіру до долара та євро.

Раніше президент Володимир Путін вимагав перевести в рублі розрахунки за постачання російського газу країнам, які проти РФ запровадили більш жорсткі санкції.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Москва більше не зможе шантажувати Європу за допомогою своїх енергоресурсів. А російським компаніям не дозволять вимагати плату за паливо в рублях, оскільки це фактично порушить санкційний режим.

28 березня представники країн Великої сімки обговорили вимогу Кремля та погодили спільну відмову платити за експорт газу з РФ у рублях.

Джерело: Інтерфакс