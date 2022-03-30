Журналісти-розслідувачі відшукали в Дубаї (ОАЕ) розкішну віллу посібника Путіна, очільника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Видання Українська правда зазначає, що лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об’єднані Арабські Емірати 14 разів – саме стільки разів, за даними публічних онлайн-радарів, в ОАЕ приземлявся його приватний літак.

Розкішний Airbus A319 вартістю близько $80 млн у Кадирова з’явився у 2013 році, але у поле зору російських журналістів потрапив у 2017-му, коли фото з однієї зі спалень літака опублікував російський пропагандист і співак Тіматі.

Дизайн інтер’єру кадирівського літака розробляла одна з найдорожчих у світі компаній – британська Winch Design. Завдяки портфоліо компанії можна побачити більше фото літака Кадирова. Борт зареєстрований не у Чечні, а на офшор на Бермудських островах.

В тому, що літак – саме Кадирова, у журналістів УП немає жодних сумнівів: якщо проаналізувати всі перельоти цього борту, то не можна не помітити, що “домашній” аеропорт у нього – аеропорт міста Грозний, і саме з нечисленними міжнародними візитами й зустрічами у Москві Кадирова збігаються перельоти літака.

Борт відвідує Емірати чи не щомісяця: минулого року він літав туди 4 грудня; 2 і 6 листопада – дорогою з Чечні на Мальдіви; 10, 24 і 31 жовтня. У квітні, березні, лютому та січні.

Загалом борт Кадирова відвідує Емірати мало не щомісяця. Журналісти стверджують, що розкішна вілла Кадирова розташована на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра.

Такі висновки можна зробити зі світлин, які наближені до Кадирова люди регулярно публікували у соцмережах. Щоразу вони позначали одне і те ж саме місце – п’ятизірковий готель Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.

Вартість найдешевшого номера у готелі – $700 за добу. Вілли коштують майже $3 тис. за добу. На цій території також є і приватні вілли. Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування.

Як зазначають в УП, підтвердження цієї інформації вони отримали від трьох джерел. Та й сам Кадиров має чимало світлин з вілли.

У 2011 році журналісти запитували у глави Чечні про його джерела доходів, але тоді Кадиров відповів: Аллах дає. Не знаю. Звідкись беруться гроші.

Відтоді спосіб життя Кадирова лише покращувався, а подібні питання більше не повторювались. Самого Кадирова вже давно називають маріонеткою Володимира Путіна, відтак про джерела його доходів не важко здогадатися.

Фото: Українська правда, Getty Images