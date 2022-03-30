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Факти / Світ / Росія

В Італії конфіскували броньований Mercedes Алішера Усманова

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Алішер Усманов

В Італії податкова поліція конфіскувала броньований Mercedes Maybach, який належить російському олігарху Алішеру Усманову. Авто вартістю €600 тис. вилучено на Сардинії у рамках санкцій ЄС.

Maybach Mercedes S650 Guard VR10 Усманов придбав у 2018 році, авто створювалося на індивідуальне замовлення олігарха.

За даними ЗМІ, саме цим автомобілем їздив і президент РФ Володимир Путін під час таємних поїздок на відпочинок у Сардинію.

Mercedes захищений за стандартом VR10, тобто витримує обстріл зі снайперської гвинтівки та вибух гранати. Шини дозволяють проїхати до 30 км із проколом.

Під час нападу водій або пасажири можуть натиснути кнопку, щоб здійснити попереджувальний сигнал, а домофонна система з гучномовцем дозволяє пасажирам спілкуватися із зовнішнім світом. Крім цього, в авто встановлено внутрішню подачу повітря на випадок газових атак.

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Зазначимо, що після запровадження санкцій статки Усманова впали з $21,6 млрд до 18,9 млрд. Раніше він займав шосте місце у рейтингу олігархів Росії.

Крім Mercedes, заарештовано житловий комплекс Усманова на березі затоки Певеро вартістю €17 млн та шість машин, що обслуговували його. Загальна вартість заморожених активів олігарха в Італії перевищила €66 млн.

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Джерело: The Times

Фото: Getty Images

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