Між президентом РФ Володимиром Путіним та главою міністерства оборони РФ Сергієм Шойгу зростає напруженість.

Про це повідомляє НВ з посиланням на New York Times.

Ймовірно, напруженість, що виникла між Путіним та Шойгу спричинена тим, що президенту РФ не повідомляють розгорнуту та правдиву інформацію про втрати та невдачі окупантів в Україні.

Раніше Шойгу вважали однією з найбільш наближених до Путіна осіб та його можливим наступником. Проте вже кілька тижнів Шойгу не з’являється на публіці та не коментує війну в Україні.

Нещодавно з’явилась інформація, що Шойгу може переховуватися у бункері поблизу Уфи.