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Факти / Світ / Росія

За місяць війни Росія втратила близько $623 млрд

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
гроші долар

За місяць війни проти Україні, РФ втратила близько $623 млрд.

Про це повідомляє НВ.

Експерт Центру оборонних стратегій та полковник запасу з бойовим досвідом Віталій Кевлюк зазначив, що місяць війни проти України обійшовся РФ в $600 млрд.

– Але це ще не все. Перед війною, тривалість якої оцінювалася в 72 години, було проголошено про виплати кожній родині загиблого військовослужбовця 7,4 млн рублів одномоментно, та ще 5 млн декількома виплатами, а кожному пораненому — 3 млн рублів, – заявив Кевлюк.

Якщо взяти число вбитих та поранених, що оприлюднює український Генштаб, то борг Кремля перед окупантами та їх родинами становить $3,5 млрд.

– Знищена нами бойова техніка західними експертами оцінена в $6 млрд. Додаємо $20 млрд на операційні витрати (ремонт, запчастини, пальне, тощо). В цілому десь $623 млрд за один місяць, – зазначив Кевлюк.

У перші дні війни, РФ випустила близько 70 ракет на територію України. Видання The Insider підрахувало, що загальна вартість цих ракет сягає $340 млн.

За словами Кевлюк, ракетний удар має сенс, коли влучає у ціль або  коли ефект від удару допомагає у вирішені стратегічної операції. У випадку РФ, логічних ракетних ударів вони не наносять.

– Толку від ракетних ударів по інфраструктурі небагато. Удари по позиціях радіотехнічних військ (РТВ), протиповітряної оборони (ППО) — інша справа: якби ми не маневрували, мали б набагато гіршу ситуацію в небі. А так чверть літаків і вертольотів угруповання вторгнення росіян збиті, – каже Кевлюк.

Витрати ЗС РФ за перші 30 діб боїв – $600 млрд, які співставні з обсягами золото-валютних резервів РФ.

– Суто з фінансової точки зору та з урахуванням наростання кризових явищ, в наслідок санкцій бойові дії такої інтенсивності РФ зможе вести місяць-два, а якщо переведе конфлікт в стадію низької інтенсивності – ще до двох місяців, – зазначає експерт.

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Фото: НБУ

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