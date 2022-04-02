Мінторг США запроваджує експортні обмеження щодо 120 російських та білоруських компаній, пов’язаних з оборонною сферою.

Про це повідомляється у документі відомства, розміщеному на сайті Федерального реєстру.

– Влада США вирішила, що дії цих 120 організацій суперечать інтересам національної безпеки або зовнішньої політики країни, – йдеться у документі.

Як зазначається у Федеральному реєстрі, на сайті Мінторгу документ розмістять 7 квітня.

До організацій, які потрапили в список, застосовуються обмеження можливостей щодо ліцензій на експорт, реекспорт і транспортування всередині країни.

Серед компаній, які опинилися в списку – АТ Концерн ВКО Алмаз-Антей, ФДУП Федеральный центр двойных технологий Союз, АТ Энергия, Новосибірський завод Электросигнал, “Тамбовский завод Октябрь, АТ Уралэлемент тощо.

До санкційного списку внесено також КДБ Білорусі, загін спецназу КДБ Альфа та внутрішні війська МВС Білорусі. З білоруських підприємств там опинилися МЗКТ, БелОМО, Пеленг тощо.

Напередодні директор із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд заявила, що внесені до списку Мінторгу компанії більше не зможуть отримувати передові технології США без ліцензії.