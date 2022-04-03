Експрокурор Міжнародного трибуналу ООН з колишньої Югославії та Міжнародного трибуналу ООН щодо Руанди Карла дель Понте вимагає, щоб Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

– Путін – воєнний злочинець, – заявила дель Понте в інтерв’ю швейцарській газеті Le Temps.

Дель Понте сказала швейцарському виданню Blick, що вона була здивована вторгненням і триваючою війною, заявивши, що ніколи не думала, що Росія зайде так далеко.

Вона додала, що її особливо вразило використання масових поховань під час війни Росії проти України.

Дель Понте вважає, що розслідування щодо України буде легшим, ніж щодо колишньої Югославії, оскільки Україна сама попросила Міжнародний трибунал ООН провести слідство. Експрокурор додала, що Росія здійснює напади на цивільних осіб та привітні будинки.

– Все це військові злочини, тому що вони явно не були націлені на військові цілі, – сказала вона.

Вона додала, що переконана, у тому, що Путіна притягнуть до відповідальності.

Джерело: Le Temps, Blick