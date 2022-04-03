Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого 2022 року, ймовірно, знаходяться на території Російської Федерації у Смоленську та на території Білорусі у місті Брагін.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що про це повідомила дружина одного з полонених.

— За її інформацією, бранців морять голодом і не дають води. Наразі нічого не відомо про їхній стан здоров’я, – зазначила вона.

Такими діями країна-агресор грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, зокрема ст. 26 конвенції, яка гарантує належне харчування для бранців війни.

Український омбудсмен закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.

31 березня війська РФ залишили територію ЧАЕС, яку незаконно окупували. Повідомлялися, що рашисти отримали чималу дозу радіації, особливо після того як рили окопи у Рудому лісі.

Перед тим, як покинути Чорнобильську атомну електростанцію російські загарбники зайнялись мародерством. Вони розікрали більш-менш цінні речі – комп’ютери та електрочайники.

Джерело: Людмила Денісова