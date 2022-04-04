Він втратить РФ через Україну: NYT про ланцюжок поразок Путіна у прагненні підкорити українців

Російський президент Володимир Путін, починаючи з 2004 року, неодноразово пробував підкорити Україну, проте всі його спроби зазнавали поразки, що зірвало його імперські амбіції.

Кореспондент Ніл Макфаркуар, який був членом команди, відзначеної Пулітцерівською премією у 2017 році за серію статей про таємну демонстрацію влади у Росії, розмірковує у своєму матеріалі про ланцюжок невдач Путіна у спробі підкорити свого сусіда, який повторює помилки інших російських правителів, що розв’язували війни.

Факти ICTV публікують повний переклад статті The New York Times під назвою: Для Путіна вторгнення є останньою серією невдач в Україні.

Ознаки провалу російського вторгнення в Україну очевидні: репутація її військових як модернізованої, переможної бойової сили похитнулася; її економіка пошарпана; і західний альянс – згуртованіший, аніж будь-коли з часів найгіршої напруженості під час холодної війни.

Але що менш цінне, це те, що це лише остання і, можливо, найбільш вражаюча із серії невдач, яких зазнав президент Росії Володимир Путін в Україні. Якщо Афганістан – це “цвинтар імперій”, то Україна – це місце, де імперські амбіції Путіна постійно зазнають краху.

Насправді головна причина, чому російський лідер зробив такий потенційно саморуйнівний крок, як масштабне вторгнення, на думку деяких аналітиків, полягала в тому, щоб переломити довгу низку невдач, що сягають з Помаранчевої революції в Україні 2004 року.

— Він був одержимий Україною з початку 2000-х, тому що Україна стала полем, де він постійно програвав, єдиним полем, де він продовжував програвати, – переконаний колишній ведучий політичного ток-шоу на телеканалі Дождь Михайло Фішман.

Путін давно планував зруйнувати Україну, відкрито і приховано, і на цьому шляху здобув кілька перемог. Він затягнув країну в напружену війну на сході, сіяв розбрат між політичним класом та завдав збитків її інфраструктурі кібератаками — технологією, яку пізніше застосували до США та інших країн.

Але принаймні у трьох значущих випадках, коли Путін безпосередньо втручався, щоб приставити Україну до ноги Росії, йому завадили.

Завжди є вірогідність, що цього разу він зможе перемогти, перетворивши українські міста на руїни або захопивши більшу частину країни на сході та півдні та оголосивши про перемогу. Підтримка війни всередині Росії очевидно велика. Але навіть такі результати вимагатимуть витрат, посиливши ненависть українців до Росії, закріпивши за Москвою статус ізгоя для Заходу і майже напевно потребуючи тривалої та дорогої окупації.

Історія має тенденцію карати російських лідерів, які розв’язували “короткі переможні війни”, що було помилковим упередженням. Російська революція, що поклала край 300-річному правлінню Романових, вибухнула через кілька років після того, як цар Микола II програв катастрофічну війну з японцями, а Радянський Союз розпався після поразки в Афганістані.

Деякі аналітики вважають, що на Путіна чекає така сама доля.

— Він втратить Росію через Україну, – прогнозує Фішман, який щойно закінчив книгу про те, чому демократія не прижилася в Росії після розпаду СРСР.

Інші аналітики менш рішучі, особливо у короткостроковій перспективі, і відзначають масові ознаки підтримки Путіна у Росії. Проте вони попереджають, що той грає в покер із непередбачуваним кінцем.

— Це був великий провал найбільшої наземної війни в Європі з 1945 року, і це велика невдача. Я б не ставив на перспективи політичної стабільності у Росії протягом п’яти років, – зауважив голова Eurasia Group Кліффорд Купчан.

У той час коли Путін публічно підкреслював загрозу безпеці, яку становить схильність України до Заходу, як причину для початку війни, інші кажуть, що його найбільше турбують можливі політичні наслідки життя по сусідству з бурхливою демократією з гідними економічними перспективами.

— Найстрашніший кошмар Путіна — це кольорова революція в Росії, і саме через цю призму він дивиться на людей, які голосують в Україні. Оскільки це так близько у культурному відношенні, загроза “зараження”, як він її уявляє, ще більша, — пояснює Купчан.

Успіхів у Путіна – безліч, особливо весь його кар’єрний шлях від безвісного агента розвідки середньої ланки, змушеного водити таксі, щоб зводити кінці з кінцями після розпаду СРСР, до становлення намісником Кремля з найдовшим стажем у кріслі правителя.

Проте в Україні 69-річний Путін робив неодноразові помилки. 2004 року він особисто агітував на президентських виборах за свого обраного кандидата Віктора Януковича, якого двічі привітав з перемогою. Але широко поширені звинувачення у фальсифікації голосування спричинили реакцію та Помаранчеву революцію, а вуличні протести зрештою завершилися обранням Віктора Ющенка президентом в уряді, орієнтованому на Захід.

2006 року Путін намагався отримати більший контроль над системою розподілу природного газу, якою російські поставки проходять через Україну в Європу, і отримати прибуток від неї, викликавши шквал обурення. Він відступив, коли стало очевидним, що він ризикує втратити енергетичні ринки в Європі, якщо не можна буде покладатися на постачання російського газу.

У 2009 році він спробував здійснити перестановки в Кабінеті міністрів у Києві, які б дозволили його союзникам домінувати в уряді, але й ця спроба провалилася.

Путін вже зробив свою найсерйознішу помилку в 2013 році, коли здавалося, що Україна успішно вислизне з російської орбіти, підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Щоб перешкодити цьому, він нав’язав кредит у розмірі $15 млрд, який Янукович — на той час законно обраний, але невиправно корумпований президент — прийняв. Як і в 2003 році, це викликало масові вуличні протести на Майдані Незалежності в Києві. Після того як поліцейське насильство, заохочуване Москвою, не стримало демонстрантів, Янукович у лютому 2014 року втік до Росії.

Путін назвав це переворотом, натхненним американцями, і вторгся в Крим, анексувавши його, і розпалив сепаратистську війну на Донбасі. Він думав, що знайшов спосіб домінувати над Києвом у запропонованому договорі під назвою Мінські угоди, який дав би сепаратистам право вето на важливі рішення центрального уряду. Але угода так і не була реалізована, і війна зайшла в глухий кут, внаслідок чого до 2022 року загинуло 14 тис. людей, багато з яких були мирними жителями.

У міру того, як невдачі накопичувалися, Путін почав принижувати Україну. Він стверджував, що це була не справжня країна, а штучна, створена Леніним із використанням різних шматочків російської землі. А останніми роками казав, що в ній головує “нацистський” уряд, який українці — особливо етнічні росіяни у східних частинах країни — раді б побачити скинутим.

Цікаво, що Путін окреслив свої кінцеві плани щодо України у 2014 році після анексії Криму. Під час засідання на своїх щорічних зборах у мерії, які транслювалися на телебаченні, він зробив несподівану заяву про “Новоросію”, або “Нову Росію”, дугу, що простяглася уздовж усього узбережжя та східної частини України.

— Хочу нагадати, що те, що за царських часів називалося “Новоросією” — Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв та Одеса — тоді не були частиною України. Росія втратила ці території з різних причин, але люди залишилися, — заявив він.

Під час нинішнього вторгнення російські військові атакували всі шість згаданих ним міст. Тим не менш, окрім Луганська і Донецька в сепаратистських регіонах, російським військам вдалося захопити тільки Херсон, а решта чинила запеклий опір, мабуть, на подив пана Путіна.

Приклад “Новоросії” дає ключ до розуміння того, чому Путін так послідовно зазнав невдачі у своїх спробах підкорити собі Україну.

Наприкінці XVIII ст., коли Катерина II об’їздила ті самі щойно завойовані землі “Новоросії”, народився вислів потьомкінське село для опису фасадів, зведених одним із її генералів, щоб приховати крайню убогість і відсталість регіону.

Аналітики кажуть, що коли йдеться про Україну, Путін, схоже, побудував у своїй уяві потьомкінське село, обманюючи себе тим, що російськомовна південно-східна Україна, де проживають мільйони етнічних росіян, прагнула знову стати частиною Росії.

За словами аналітиків, Путін не зміг усвідомити, що 30 років демократичних виборів поступово породили в українців почуття національної приналежності. Люди зрозуміли, що у своїй новій країні, попри її корумпованість, вони користуються набагато більшими свободами, ніж у репресивній та гнітючій автократії, яку намагався нав’язати Путін.

Коли вторгнення не дало швидких результатів, на які розраховував Путін, загрузнувши в численних пораненнях, завданих самому собі, аналітики кажуть, що Путін вдався до безглуздого знищення України, караючи її 44 млн громадян за їхню довгу історію відмови відкидання його спроб включити країну в свій “руській мір”.

— Я думаю, що зараз він вважає українців зрадниками, тому що вони не підпадають під його бачення “руського міра”, — сказала радниця президента Трампа та двох його попередників щодо Росії Фіона Гілл.

Путін та його кремлівські поплічники вже давно звинувачують у своїх невдачах американську зарозумілість, обман та маніпуляції, що є стандартною позицією відступу для будь-якого представника радянського істеблішменту. У нинішній катастрофі вони знову викликали фантомні страхи перед ракетними базами НАТО та лабораторіями хімічної зброї в Україні.

Але, як зауважили багато аналітиків, впливові люди, що поширюють такі вигадки, часто починають вірити у власну брехню і, за відсутності незгодних, заплющують очі на реальність, з якою їм доводиться боротися. Для Путіна його найбільшою сліпою зоною, мабуть, була Україна.

— Якщо ви живете у світі, де люди та їхній голос дійсно мають значення, це інший світ, аніж у Путіна. Йдеться завжди про якісь секретні угоди, яких добиваються впливові люди, які управляють світом, – наголосив Фішман.

Зрештою, вторгнення, здається, вже є ще одним провалом для Путіна в Україні. Можливо, найбільшим, що зруйнує його прагнення стати історичним героєм, який відновив Російську імперію.

— Без України це нічого не означає. Він ніколи не отримає політичний контроль над Україною, про це не може бути й мови, – пояснив Фішман прагнення Путіна.