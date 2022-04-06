Президент Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Іспанії під час відеоконференції.

Глава держави висловив надію, що уряд Іспанії зрозуміє увесь біль українського народу від війни.

– Росія прийшла з війною на нашу землю вже давно. Ми захищаємо нашу державу від жорстокої, нічим не спровокованої агресії ще від 2014 року. Спочатку була окупація Криму, потім – війна на українському Донбасі. Тепер – 41 день повномасштабного вторгнення – найстрашнішої війни у Європі з часів Другої світової, – сказав президент.

За словами Зеленського, Росія хоче знищити українців, будь-яку основу мирного життя, а також можливість жити без диктатури і державного насильства.

Президент вкотре наголосив на необхідності запровадження більш жорстких санкцій та закликав іспанський бізнес повністю припинити роботу в Росії.

– Санкції потрібні справді потужні. Як можна допускати, щоб російські банки генерували доходи, поки в українських містах російські військові катують до смерті звичайних цивільних людей? Як європейські компанії можуть торгувати з державою, яка свідомо знищує наш народ? Я знаю, що багато ваших компаній уже перестали фінансувати російську військову машину своїми податками. Я вдячний вашій державі та суспільству за принципову позицію щодо санкцій. Але водночас звертаюся до таких компаній, як Максам, Порселаноса, Серкобе та інших припинити бізнес із Росією, – сказав він.

Говорячи про практично знищений бомбардуванням Маріуполь, Зеленський згадав про трагедію Герніки – іспанське місто, яке було знищене під час громадянської війни.

– Уявіть, що люди зараз – у Європі – живуть тижнями у підвалах, щоб урятувати життя від щоденних обстрілів, від авіабомб. 2022 рік, квітень – а реальність в Україні, як у квітні 1937-го. Коли весь світ дізнався назву одного з ваших міст – Герніки. Уявіть, що більше 100 тис. людей тижнями живуть без води, їжі та ліків, – сказав він.

Зеленський додав, що в Європі мають перестати боятися і бути слабкими. Всі країни повинні почати ставити цінності й демократію вище, ніж ті погрози, що поширює Росія.

– Страх – це не про вас. Але я прошу вас зробити все, щоб і інші країни Європи не мали страху. Ви можете допомогти нам. Допомогти світу. Дати нам зброю, яка потрібна. І ми цінуємо ту допомогу, яку ви надали. Ви можете підтримувати подальші санкції, які потрібні. А також – знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна побачити. Тому що демократія не повинна боятися. Свобода має бути захищена, – заявив президент.