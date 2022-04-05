Днями в РФ анонсували плани зі створення нетрадиційних видів озброєння. Зокрема, йшлося про кінетичну зброю. Що собою являє кінетична зброя? Які її тактико-технічні характеристики і принцип дії?

Почнемо з того, що під класифікацію “кінетична” підпадає доволі широка лінійка зброї: від найпростіших арбалетів до комплексів орбітального масштабу.

А все тому, що кінетична зброя грунтується на єдиному принципі впливу на ціль за допомогою твердого тіла (стріли, кулі або снаряда), яке використовується в ролі елемента ураження Тобто ціль після влучення руйнується механічно за рахунок високої швидкості елементів ураження. Це, власне, і є кінетика.

Залежно від тактико-технічних характеристик, кінетична зброя може застосовуватися для завдання точкових ударів (снайперські гвинтівки) або як засіб масового ураження.

Прикладом кінетичної зброї масового ураження в майбутньому можуть стати важкі і суперважкі прискорювачі мас, призначені для орбітальних бомбардувань і здатні за руйнівною силою та площею ураження змагатися з сучасною тактичною ядерною зброєю.

Кінетична зброя розробляється в декількох країнах, зокрема в США та Росії.

Так, Сполучені Штати в якості першої демонстрації техніки кінетичного ударного механізму в листопаді 2021 року запустили в космос зонд для захисту планети від астероїдів. Проєкт отримав назву DART.

Планується, що зонд досягне подвійного 160-метрового астероїда Дідімос – Диморфос, який обертається навколо Сонця разом із Землею, і, зіткнувшись з ним на швидкості приблизно 24 тис. км/год, змінить траєкторію його польоту.

А щодо реалізації планів РФ зі створення потужної кінетичної зброї, то, як повідомляють російські ЗМІ, нова держпрограма озброєння буде сформована і представлена президенту тільки в середині 2023 року.

Джерело: по матеріалах ЗМІ