Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 41 день війни
Вбили Вбили
165 дітей
Поранили Поранили
>266 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Світ / Росія

Від арбалетів до орбітальних бомбардувань: кінетична зброя, характеристика і принцип дії

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кинетическое оружие

Днями в РФ анонсували плани зі створення нетрадиційних видів озброєння. Зокрема, йшлося про кінетичну зброю. Що собою являє кінетична зброя? Які її тактико-технічні характеристики і принцип дії?

Почнемо з того, що під класифікацію “кінетична” підпадає доволі широка лінійка зброї: від найпростіших арбалетів до комплексів орбітального масштабу.

А все тому, що кінетична зброя грунтується на єдиному принципі впливу на ціль за допомогою твердого тіла (стріли, кулі або снаряда), яке використовується в ролі елемента ураження Тобто ціль після влучення руйнується механічно за рахунок високої швидкості елементів ураження. Це, власне, і є кінетика.

Читайте
Три ракети збито, четверту - пошкоджено: окупанти завдали удару по Україні з Білорусі

Залежно від тактико-технічних характеристик, кінетична зброя може застосовуватися для завдання точкових ударів (снайперські гвинтівки) або як засіб масового ураження.

Прикладом кінетичної зброї масового ураження в майбутньому можуть стати важкі і суперважкі прискорювачі мас, призначені для орбітальних бомбардувань і здатні за руйнівною силою та площею ураження змагатися з сучасною тактичною ядерною зброєю.

Кінетична зброя розробляється в декількох країнах, зокрема в США та Росії.

Так, Сполучені Штати в якості першої демонстрації техніки кінетичного ударного механізму в листопаді 2021 року запустили в космос зонд для захисту планети від астероїдів. Проєкт отримав назву DART.

Планується, що зонд досягне подвійного 160-метрового астероїда Дідімос – Диморфос, який обертається навколо Сонця разом із Землею, і, зіткнувшись з ним на швидкості приблизно 24 тис. км/год, змінить траєкторію його польоту.

А щодо реалізації планів РФ зі створення потужної кінетичної зброї, то, як повідомляють російські ЗМІ, нова держпрограма озброєння буде сформована і представлена президенту тільки в середині 2023 року.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка