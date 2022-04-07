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Факти / Світ / Росія

Дефолт в Росії можливий вже у травні: Милованов назвав умови

Ілля Нежигай редактор стрічки
Тимофій Милованов

Дефолт російської економіки можливий вже у травні, але головним у економічній війні з РФ є не спроможність Росії виплачувати борги, а саме здатність Росії отримувати нові кошти.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник Офісу президента, колишній міністр розвитку, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

– Дефолт можливий. Скоріш за все буде. Можливо в травні, можливо пізніше. Все залежить від того, як буде розвиватись ситуація з ембарго нафти і газу. Тому що попри все, Росія продовжує торгувати нафтою і газом та продовжує сотні мільйонів доларів. Не мільярди, як раніше, але сотні мільйонів. І ці сотні мільйонів дозволяють їм фінансувати війну. Дефолт він важливий, але важливіше, щоб вони не могли віддавати гроші, а щоб вони не отримували нових грошей, щоб не можна було фінансувати війну, – сказав він.

Тимофій Милованов вважає, що повноцінне ембарго наразі нереально, але поступово “точно реально”.

– За один день це технічно неможливо зробити. Потрібно переорієнтувати підприємства, потрібно побудувати технічні спроможності, щоб отримувати газ з іншого місця. Потрібно поміняти напрямок тиску у газогоні, там багато технічних речей. Але й політично треба, щоб зараз європейські країни дали зобов’язання, коли саме вони збираються відмовлятись від поставок російського газу, – сказав він.

Тимофій Милованов вважає, заяви європейських політиків щодо того, що неможливо швидко відмовитись від російських енергоносіїв є справедливими, але при цьому Європа має озвучити конкретні терміни, коли це буде можливо.

За його словами, німецькі економісти пропонують низку механізмів щодо того, як відмовитись від російського газу.

При цьому ексміністр Милованов додав, що Україні наразі вигідно бути посередником у постачанні російського газу до Європи, бо ми з цього маємо прибуток.

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Джерело: УНІАН

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