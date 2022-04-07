Дефолт стане катастрофою для економіки країни-агресора Росії, спровокує масове безробіття та колапс російських компаній.

Про це розповів колишній перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, економіст Павло Кухта.

Він нагадав про ситуацію в 1998 році, коли “мішок картоплі можна було з проблемами купити”, і це відчули росіяни.

За словами Кухти, РФ на фоні потужних західних санкцій, запроваджених через військове вторгнення в Україну, зараз наближається до ситуації 1990-х років. І дефолт буде елементом краху в російській економіці.

– Насправді Путін 20 років робив усе, щоб уникнути цього, тому що це для них була катастрофа. Це було їхнє дно 1990-х років. Вони прямують знову до цього дна. Дефолт буде елементом цього, тому що з тим набором санкцій, які на них наклали, в принципі сучасна країна жити не може. Дефолт буде вже вишенькою на торті. Але в принципі це катастрофа для них, на яку вони заслужили, – наголосив економіст.

Павло Кухта додав, що зараз навіть важко спрогнозувати, яким буде курс російського рубля після цього. За словами економіста, можливо, що курсу рубля й не буде як такого, його неможливо буде визначити, оскільки рубль не будуть міняти.

– Це (дефолт, – Ред.) означає колапс маси російських компаній. Це означає масове безробіття. Це означає, що гроші вони не зможуть залучати взагалі. В них уже великі державні компанії, на кшталт Роснєфті, в дефолті, вони не можуть заплатити за своїми боргами. Економічна катастрофа до них вже прийшла… Це буде, наприклад, життя на мішок картоплі на місяць, – пояснив Кухта, додавши, що для РФ “це буде рівень Північної Кореї”.

Водночас він зазначив, що ситуація довкола війни в Україні та санкції проти РФ безумовно вплинуть і на світову економіку. Для прикладу він звернув увагу на зростання цін на енергоносії в світі (на газ та нафту).

А оскільки Україна є великим постачальником продуктів харчування на світові ринки, війна в нашій державі може спровокувати проблеми в цій сфері.

– Звичайно, ціни на енергоносії будуть високі тепер ще довго, бо вирізали дуже великого постачальника (РФ, – Ред.) з системи постачань. Звичайно, будуть проблеми з харчами, тому що і Україна є величезним постачальником, і РФ. Я думаю, що по всьому Близькому Сході та Африці після цієї війни будуть величезні проблеми, буде голод в окремих бідних країнах. Буде політична нестабільність через нестачу їжі, – вважає Кухта.

Згідно з прогнозом Світового банку, через масштабні санкції, накладені на Росію та Білорусь, ці країни наближаються до дефолту. Обмеження були запроваджені через повномасштабну війну на території України.