На Заході не відкидають нових спроб Путіна захопити Київ – CNN

Президент Росії Володимир Путін не обов’язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть якщо Росія останніми днями зосередила свою увагу на південній і східній Україні. Про це стверджують американські та західні чиновники, як зазначає телекомпанія CNN.

У вівторок генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що протягом наступних кількох тижнів чиновники очікують, що російські війська поповнять запаси та передислокуються з метою початку нового жорстокого наступу на Донбасі на сході України.

— Вони будуть переозброєні, тому що вони використали багато боєприпасів. Вони поповнять запаси палива і всього необхідного, зокрема їжі тощо, щоб почати новий великий наступ, – сказав Столтенберг.

Високопоставлений чиновник із оборони США сказав, що досі незрозуміло, які довгострокові цілі Путіна. Але попри нещодавню зміну стратегії та мирні переговори між Росією та Україною, що тривають, Сполучені Штати та їхні союзники готуються до того, що Путін спробує знову вторгнутися на Київщину, щойно він завершить свої цілі в східних областях Донецької та Луганської. У коментарі CNN вони припустили, що у Путіна залишилося достатньо робочої сили та обладнання для цього.

— Для захисту будь-якої території, яку вона захоплює на сході, ми очікуємо, що Росія потенційно може поширити свої сили та присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей. Принаймні це їхні наміри та плани, – сказав журналістам у понеділок радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він додав, що США певні, що Росія продовжить нанесення авіаційних і ракетних ударів по Україні, зокрема по таких містах як Київ, Одеса, Харків та Львів.

— Мета Росії, зрештою, – максимально послабити Україну, – додав Салліван.

Американські, європейські та українські чиновники заявили CNN, що вони не вірять, що Росія веде переговори з Україною добросовісно, ​​і що переговори є лише “димовою завісою”. Чиновники також заявили, що вони не вірять у те, що Путін відмовився від своєї мети відсторонити президента України Володимира Зеленського та прозахідному уряду у Києві.

— Хоча зараз Москва може бути зацікавлена ​​у використанні військового тиску для досягнення політичного врегулювання, якщо цей наступ на сході набере певної сили, Росія може відновити сили для додаткових цілей. Це включатиме спроби отримати контроль над ще більшою територією в межах України, – сказав Салліван.

Розвідка США припускає, що хоча Росія може спробувати повторити атаку в іншому місці, така операція може мати обмежений успіх, враховуючи великі втрати, яких її війська вже зазнали за останні шість тижнів.

Але російські сили поповнюють запаси в міру просування на схід, змушуючи західні уряди активно, хоч і неформально, зважувати види гарантій безпеки, які вони могли б надати Україні, щоб стримати будь-які поновлені наступи Росії.

Чиновники заявили, що вони все ще вважають, що найчіткіший шлях до припинення війни полягає в тому, щоб Україна рішуче витіснила російські сили, тому члени НАТО та Європа продовжують підтримувати Україну військовою технікою.

CNN пише, що неназваний європейський чиновник сказав: Є тільки один вихід із війни. Для цього треба, щоб Україна перемогла.