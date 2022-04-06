За російською медіастратегією нагнітання ненависті до України, а також за закликами щодо геноциду українців стоїть заступник голови Адміністрації президента РФ Олексій Громов.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Ключова теза – Україна має бути знищена під будь-яким приводом. Ключовим спікером несподівано став експрезидент Медведєв, який уже пішов далі та пропонує зробити Росію від Лісабона до Владивостока, – зазначив Подоляк.

Він висловив упевненість, що за медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації щодо України стоїть заступник керівника Адміністрації президента РФ Олексій Громов.

– Один із стовпів умовної “партії яструбів”, автор негласної концепції “Україна – держава, якої не існує”, – зазначив Подоляк.

Він додав, що, мабуть, російським пропагандистам дуже сподобалося закликати до геноциду українців.