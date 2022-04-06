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Факти / Світ / Росія

Подоляк назвав російського медіастратега, який закликає до геноциду українців

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Подоляк назвав російського медіастратега, який закликає до геноциду українців

За російською медіастратегією нагнітання ненависті до України, а також за закликами щодо геноциду українців стоїть заступник голови Адміністрації президента РФ Олексій Громов.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Ключова теза – Україна має бути знищена під будь-яким приводом. Ключовим спікером несподівано став експрезидент Медведєв, який уже пішов далі та пропонує зробити Росію від Лісабона до Владивостока, – зазначив Подоляк.

Він висловив упевненість, що за медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації щодо України стоїть заступник керівника Адміністрації президента РФ Олексій Громов.

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– Один із стовпів умовної “партії яструбів”, автор негласної концепції “Україна – держава, якої не існує”, – зазначив Подоляк.

Він додав, що, мабуть, російським пропагандистам дуже сподобалося закликати до геноциду українців.

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