Санкції проти доньок Путіна є сигналом для всього оточення президента РФ – Пономарьов

Введення санкцій проти дочок президента РФ Володимира Путіна є важливим сигналом для всього російського керівництва та їхнього оточення.

Про це в інтерв’ю журналісту Фактів ICTV розповів колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Зазначимо, що російський політик з 2014 року проживає в Україні та займає критичну позицію щодо дій влади РФ.

Його запитали, чому санкції проти дочок Володимира Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової – є важливим кроком.

– Будь-які санкції проти Путіна важливі за визначенням, бо це є санкції проти першої особи. Тому що Путін був у певному сенсі імунний до всіх цих санкцій. На нього як на главу держави всі ці санкції не накладалися. І те, що це почалося після 24 лютого, це дуже важливо. По-друге, важливим є сам принцип, що санкції накладаються не лише на людей, які безпосередньо відправляють ту чи іншу державну функцію, а й на членів їхніх сімей. Тому що для людини це завжди дуже важливо та болісно. Тому що він відчуває свою відповідальність за своїх близьких, так, і це чутливіше з точки зору зміни політики. Зрозуміло, що у випадку з Путіним це ніяк не спрацює. Йому вже подітися нікуди. Але це важливий сигнал для всіх інших, – сказав Ілля Пономарьов.

За його словами, коли це стосуватиметься інших посіпак путінського режиму, то решта почне теж звертати увагу на це, щоб уберегти себе чи своїх родичів.

Ілля Пономарьов заявив, що раніше Володимир Путін намагався захищати своїх близьких від політики, розуміючи, які ризики можуть бути пов’язані з цим.

– Тому він намагався тримати їх прямо дуже далеко. Хоча ми бачимо останніми роками, що ця гребля була пробита. Бо якщо до цього про його доньок просто ніхто нічого не знав, тобто знав за іменами, якісь дитячі фотографії десь у мережі були. Але ніхто не знав, ні чим вони займаються, нічого подібного. То в останні роки ця інформація стала просочуватися, – сказав він.

Російський політик вважає, що стать дітей Володимира Путіна також має значення, оскільки відсутня спадкоємність влади по чоловічій лінії.

– А в тому суспільстві, яке будує сам Путін, і це його особисті погляди, успадкування відбувається за чоловічою лінією. І те, що вони не чоловіки, це їх певною мірою також захищає, – вважає колишній депутат російської Держдуми.

Журналіст запитав ексдепутата Пономарьова, чи він вважає санкції проти дочок Володимира Путіна ударом по фінансах самого президента РФ і чи є його діти свого роду “гаманцями” батька.

– Їм буде тяжко. Але треба розуміти, що, виходячи з того, що ми знаємо, дочки Путіна з його фінансами жодним чином не пов’язані. Путін має номінали, на яких він оформлює якісь свої багатства і які їх тримають. Але це люди, які не пов’язані з ним формальними узами кревності. Типу усіляких Ролдугінів (віолончеліст Сергій Ролдугін, – Ред.) і так далі. Це просто якісь його товариші по чарці, друзі, однокурсники, одногрупники і так далі. Але обидві дочки, це взагалі не бідні люди, – сказав російський політик.

Він додав, що обидві дитини президента РФ перебувають у шлюбі з заможними чоловіками, яким російське політичне керівництво допомагає з бізнесом.

Однак те, що дочки президента Росії потрапили під санкції, означає нові проблеми для їхніх чоловіків, оскільки будь-яка банківська перевірка автоматично покаже, що близький член сім’ї перебуває під санкціями. А значить і з ними не співпрацюватимуть, вважає Ілля Пономарьов.

Зазначимо, що політик Пономарьов з 2014 року проживає в Україні та займає критичну позицію щодо дій влади РФ.

Днем раніше, 6 квітня, два західні авторитетні видання повідомили, що Євросоюз розглядає запровадження санкцій проти дочок Володимира Путіна. Того ж дня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти дітей російського президента.

Джерело: Факти ICTV

Фото: Ілля Пономарьов