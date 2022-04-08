У Росії у зв’язку зі значними втратами особового складу під час бойових дій вирішили доукомплектували частини військовослужбовцями за контрактом. Проте росіяни не виявляють бажання йти на службу.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Проблеми з укомплектуванням фіксуються у Західному військовому окрузі. За березень там прийняли за контрактом лише 11 військовослужбовців:

в 1 танковій армії – вісім осіб;

у 6 загальновійськовій армії – двох;

у 20 загальновійськовій армії – жодного;

у Балтійському флоті – одного.

У зв’язку з невиконанням плану набору, а це майже 3000 військовослужбовців, командувач Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов планує зняти з посади начальника управління кадрів Західного військового округу генерал-майора Бєлявського І.