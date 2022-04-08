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Факти / Світ / Росія

Не йдуть до армії, бо відправлять в Україну: в РФ значні проблеми із укомплектуванням – Генштаб

Марта Бондаренко редакторка стрічки
російські солдати

У Росії у зв’язку зі значними втратами особового складу під час бойових дій вирішили доукомплектували частини військовослужбовцями за контрактом. Проте росіяни не виявляють бажання йти на службу.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Проблеми з укомплектуванням фіксуються у Західному військовому окрузі. За березень там прийняли за контрактом лише 11 військовослужбовців:

  • в 1 танковій армії – вісім осіб;
  • у 6 загальновійськовій армії – двох;
  • у 20 загальновійськовій армії – жодного;
  • у Балтійському флоті – одного.

У зв’язку з невиконанням плану набору, а це майже 3000 військовослужбовців, командувач Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов планує зняти з посади начальника управління кадрів Західного військового округу генерал-майора Бєлявського І.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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