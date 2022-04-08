Військові РФ самі себе калічать, щоб не воювати в Україні – ГУР

Підрозділ російських спецпризначенців, який має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

— У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю, – йдеться у повідомленні.

Українські розвідники зазначають, що останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом.

У звіті про результати рекрутингу у Єкатеринбурзі навіть на розмову про можливе підписання угоди погодилися менше 1% громадян, що перебувають в запасі.

— З 397 кандидатів тільки двоє дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв’язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться.

А у вже мобілізованих росіян відзначається вкрай низький моральний стан.

Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ, з них переважна більшість мають поранення ніг. Лікарські висновки свідчать, що найбільш вірогідна причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій.

У ГУР опублікували й посилання на звіт про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург.

Джерело: ГУР Міноборони України