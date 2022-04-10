З перших днів війни Росія повідомляла про застосування своїх БПЛА Оріон, які вважає аналогом турецького Байрактару. Їх застосування відбувалось, зокрема, в південних регіонах України та на Донбасі.

Але вже 9 квітня Командування Повітряних сил ЗСУ продемонструвало уламки знищеного російського безпілотника Оріон, при цьому сама ліквідація БПЛА відбулась ще кілька діб тому.

– БПЛА Оріон російських окупантів, збитий 7 квітня зенітними ракетними військами Повітряних Сил, – йшлося у повідомленні.

У КПС ЗСУ відзвітували, що Оріон є середньовисотним БПЛА великої тривалості польоту, бортове обладнання якого призначено для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки.

Що відомо про російський безпілотний літальний апарат Оріон, яким вихваляється російське військове керівництво – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Застосування в Україні

Станом на сьогодні невідомі реальні масштаби застосування зазначених БПЛА, хоча за даними Бі-бі-сі, лише у 2021 році російським військовим планували передати близько 20 Оріонів, тому складно уявити, скільки зазначених безпілотників реально застосовується Росією у війні проти України.

Втім повідомлення Повітряних сил ЗСУ стало першим випадком, коли було підтверджено знищення російського новітнього БПЛА в бойових умовах.

Розробка та постачання на озброєння армії РФ

Власну розробку ударних БПЛА в Росії почали ще у 2011 році, а вже у 2015 році російська військово-промислова група Кронштадт виробила перший зразок такого безпілотника, який згодом почав надходити в російську армію під назвою “Иноходец”, а на експорт – як Оріон.

До функцій російського БПЛА входили розвідка та довготривале повітряне патрулювання на висотах 5-7 км, включно з нанесенням ракетно-бомбових ударів.

Комплектація Оріону передбачає одночасне перенесення до шести невеликих керованих авіабомб КАБ-20 або трьох бомб КАБ-50.

На російські БПЛА можуть встановлювати фугасні авіабомби вільного падіння ФАБ-50, керовані бомби УПАБ-50 чи авіаційні керовані крилаті ракети Х-50 середнього радіуса дії.

Перші бойові використання Оріонів Росія почала у Сирії.

Характеристики

Безпілотник Оріон має вагу до тонни та може підійматися на висоту до 7,5 км, перебуваючи у повітрі протягом доби.

Радіус дії російського БПЛА заявлений до 250 км зі швидкістю 120 км.

Довжина, розмах крил та висота безпілотника складають 8 м, 16,3 м та 3,2 м відповідно.

На офіційному сайті російського АТ Кронштадт щодо БПЛА Оріон наводяться дещо суперечливі відомості. Так, наприклад, маса корисного навантаження в різних таблицях вказується як 200 кг і 250 кг, а крейсерська швидкість як 120 км/год та 200 км/год (можливо, 200 км/год відповідає максимальній швидкості апарату).

Сформована практика дозволяє припустити, що варіант Оріона для російської армії може мати характеристики, що перевищують дані експортного варіанту.

“Російський Байрактар”?

Російські виробники позиціонують Оріон як аналог турецьких ударних БПЛА Байрактар та навіть як знищувач цих турецьких безпілотників. Щоправда, даних про реальні зіткнення цих безпілотних апаратів у реальних бойових діях немає.

Втім турецький та російський безпілотники дійсно схожі за деякими своїми характеристиками, а через більші габарити російських БПЛА, вони можуть нести більшу кількість озброєння.

Водночас це не лише перевага, але й недолік, бо через більші габарити Оріон стає легшою мішенню для систем ППО чи авіації.

Окрім того, безпілотники російського виробництва значно поступаються турецькою оптикою.

Фото: КПС ЗСУ

Джерело: Кронштадт