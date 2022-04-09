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Факти / Світ / Росія

Прибрали навіть варту: Путін на похороні Жириновського знову показав свою параною

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Прибрали навіть варту: Путін на похороні Жириновського знову показав свою параною

8 квітня у храмі Христа Спасителя відбулося відспівування російського політика Володимира Жириновського. Він був одним із тих, хто збирався Київ за три дні брати. Однак і церемонія прощання з так званою балакучою головою Кремля не пройшла без ексцесів. Відзначився, звісно, ​​президент РФ Володимир Путін.

Одразу після того, як Кремль опублікував відео, де Путін прощається з Жиринівським у Колонній залі Будинку союзів, у Twitter поповзли чутки у стилі: Кажуть, цар — несправжній! Але про все згодом.

Почнемо з того, що прощався бункерний лідер в абсолютно порожній залі зі скромним букетом троянд. Там не було почесної варти, хоча після Путіна її одразу повернули на місце. До того ж після п’яти секунд біля труни президента РФ, як вітром здуло із зали.

По-друге, уважні користувачі зауважили, що антураж прощання Путіна з Жириновським відрізняється від того, коли на церемонію прийшов Дмитро Медведєв. У Твіттері також звернули увагу на вінки. У ролику з Путіним на ньому немає напису і стирчить гілка, а у відео з Медведєвим помітні прощальні слова, а гілки вже немає.

Внаслідок чого поповзли чутки, що кремлівський сміливець прощався в інший день, та в іншому місці.

Ба більше, перша інформація про смерть Вольфовича з’явилася ще два тижні тому, але тоді її спростували.

Цікаво, що Жириновський помер від коронавірусу. Можливо Путін чекав на двотижневий карантин, щоб попрощатися з політиком. Знаючи параною бункерного президента – все можливо.

Прибрали навіть варту: Путін на похороні Жириновського знову показав свою параною / 9 фотографий
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