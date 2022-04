Британська розвідка попередила про посилення воєнної активності Росії на півдні та сході України.

Про це йдеться у зведенні від 9 квітня 2022 року.

За даними розвідки, російські військові, як і раніше, зосереджують свої основні сили на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві. Бойові дії окупанти ведуть за підтримки російських Військово-морських сил, які продовжують пуски крилатих ракет територією України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 April 2022

