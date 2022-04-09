Британська розвідка попередила про посилення воєнної активності Росії на півдні та сході України.

Про це йдеться у зведенні від 9 квітня 2022 року.

За даними розвідки, російські військові, як і раніше, зосереджують свої основні сили на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві. Бойові дії окупанти ведуть за підтримки російських Військово-морських сил, які продовжують пуски крилатих ракет територією України.

– Очікується посилення російської воєнної активності на півдні та сході України. Проте російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між окупованим Кримом та Донбасом, як і раніше, наштовхуються на сильний опір України, – наголошують у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/E0EjD3xPmZ ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/hswPju7mdi — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 9, 2022

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста у східних та південних областях. Ворог просунувся далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке залишається під їхнім контролем.