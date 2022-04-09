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Факти / Світ / Росія

Розвідка Британії прогнозує посилення активності авіації ворога на півдні та сході

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Розвідка Британії прогнозує посилення активності авіації ворога на півдні та сході

Британська розвідка попередила про посилення воєнної активності Росії на півдні та сході України.

Про це йдеться у зведенні від 9 квітня 2022 року.

За даними розвідки, російські військові, як і раніше, зосереджують свої основні сили на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві. Бойові дії окупанти ведуть за підтримки російських Військово-морських сил, які продовжують пуски крилатих ракет територією України.

– Очікується посилення російської воєнної активності на півдні та сході України. Проте російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між окупованим Кримом та Донбасом, як і раніше, наштовхуються на сильний опір України, – наголошують у британській розвідці.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста у східних та південних областях. Ворог просунувся далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке залишається під їхнім контролем.

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Фото: Depositphotos

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