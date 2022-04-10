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Факти / Світ / Росія

План був на найвищому рівні уряду РФ: США про напади на цивільних в Україні

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кремль

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що останні повідомлення про катування та вбивство українських цивільних російськими військовими були “жахаючими… відверто шокуючими, але вони не були неочікуваними”.

У коментарі ведучому ABC News Джонатану Карлу він розповів, що ще до початку повномасштабної війни дані розвідки вказували, що “існував план найвищого рівня російського уряду щодо нападу на цивільних осіб, які виступають проти вторгнення”.

— Отже, це те, що було заплановано, – сказав він.

Салліван додав, що деякі підрозділи, можливо, діяли без вказівок своїх лідерів, розчаровані рівнем опору, з яким вони зіткнулися з боку українців.

— Я думаю, що деякі з цих підрозділів брали участь у цих жорстоких актах, цих звірствах, цих військових злочинах, навіть без керівництва згори. Але не вводьте себе в оману, ширша проблема широкомасштабних воєнних злочинів та звірств в Україні лежить біля ніг Кремля і лежить біля ніг російського президента, – наголосив Салліван.

Відповідаючи на запитання, чи є ці дії геноцидом, Салліван зазначив, що Держдепартамент зазвичай виносить таку юридичну ухвалу після розслідування та юридичного аналізу.

— Але давайте на хвилину відкинемо закони… Я думаю, що ми всі можемо сказати, що це масові звірства. Це воєнні злочини, – сказав він.

В одному з останніх звірств Росії, коли було завдано ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, загинули щонайменше 50 людей, зокрема п’ятеро дітей.

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Джерело: ABC News

Фото: Unsplash

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