Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що останні повідомлення про катування та вбивство українських цивільних російськими військовими були “жахаючими… відверто шокуючими, але вони не були неочікуваними”.

У коментарі ведучому ABC News Джонатану Карлу він розповів, що ще до початку повномасштабної війни дані розвідки вказували, що “існував план найвищого рівня російського уряду щодо нападу на цивільних осіб, які виступають проти вторгнення”.

— Отже, це те, що було заплановано, – сказав він.

Салліван додав, що деякі підрозділи, можливо, діяли без вказівок своїх лідерів, розчаровані рівнем опору, з яким вони зіткнулися з боку українців.

— Я думаю, що деякі з цих підрозділів брали участь у цих жорстоких актах, цих звірствах, цих військових злочинах, навіть без керівництва згори. Але не вводьте себе в оману, ширша проблема широкомасштабних воєнних злочинів та звірств в Україні лежить біля ніг Кремля і лежить біля ніг російського президента, – наголосив Салліван.

NEW: White House national security adviser Jake Sullivan tells @jonkarl that intelligence indicates that “there was a plan from the highest levels of the Russian government to target” Ukrainian civilians. “This is something that was planned.” https://t.co/4NHwfWcHgm pic.twitter.com/I2ZOf1UUYB — This Week (@ThisWeekABC) April 10, 2022

Відповідаючи на запитання, чи є ці дії геноцидом, Салліван зазначив, що Держдепартамент зазвичай виносить таку юридичну ухвалу після розслідування та юридичного аналізу.

— Але давайте на хвилину відкинемо закони… Я думаю, що ми всі можемо сказати, що це масові звірства. Це воєнні злочини, – сказав він.

В одному з останніх звірств Росії, коли було завдано ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, загинули щонайменше 50 людей, зокрема п’ятеро дітей.