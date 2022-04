Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що останні повідомлення про катування та вбивство українських цивільних російськими військовими були “жахаючими… відверто шокуючими, але вони не були неочікуваними”.

У коментарі ведучому ABC News Джонатану Карлу він розповів, що ще до початку повномасштабної війни дані розвідки вказували, що “існував план найвищого рівня російського уряду щодо нападу на цивільних осіб, які виступають проти вторгнення”.

Салліван додав, що деякі підрозділи, можливо, діяли без вказівок своїх лідерів, розчаровані рівнем опору, з яким вони зіткнулися з боку українців.

April 10, 2022