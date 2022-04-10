Перший дефолт Росії за 100 років тепер видається майже неминучим після чергового жорстокого тижня для фінансів країни.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання наголошує, що російське Казначейство призупинило перерахування боргових платежів у доларах США з рахунків країни в американських банках.

Коли спробу платежу у твердій валюті було заблоковано, Росія порушила умови по двох облігаціях, заплативши інвесторам рублі замість доларів. Як зазначає Bloomberg, це дії наблизили РФ до оголошення дефолту.

– Путін своїми діями в Україні перейшов Рубікон. Росія буде у стані дефолту, можливо, десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, високу вартість займу навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для РФ і росіян,- пояснив стратег з розвитку ринків в компанії Bluebay Asset Management Тім Еш.

Востаннє Росія оголошувала дефолт у 1998 році, але він був за внутрішнім боргом. А останній дефолт за зовнішнім боргом був після революції 1917 року.

Раніше колишній перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, економіст Павло Кухта пояснював, що дефолт стане катастрофою для економіки країни-агресора Росії, спровокує масове безробіття та колапс російських компаній.