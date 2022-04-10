Понад 100 приватних літаків російських олігархів перебувають в аеропорту Дубая, оскільки Об’єднані Арабські Емірати не запровадили санкції проти Росії.

Водночас обмеження з боку країн Європейського союзу та США заважають повітряним судам залишити ОАЕ. Санкції західних країн забороняють надавати послуги лайнерам, пов’язаним з росіянами, зокрема, обслуговувати їх, ремонтувати та страхувати.

– Багато літаків, пов’язаних з Росією, перемістилися в ОАЕ, тому що вони можуть літати в їхньому повітряному просторі. Але щойно ви дістанетеся туди, ви значною мірою опинитеся на землі, тому що не зможете обслуговувати літаки, – сказав Стів Варсано, виконавчий директор Jet Business, лондонського брокера з продажу приватних літаків.

За даними The Wall Street Journal, вартість стоянки в дубайському аеропорту становить близько $1 тис. за добу.

Відомо, що в Дубаї перебуває Boeing 787 Dreamliner мільярдера Романа Абрамовича, який він придбав за $250 млн.

Крім цього, на стоянці помітили Gulfstream G650ER, яким користується голова ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашников, літак Embraer S/A мільярдера Михайла Гуцерієва, а також Bombardier BD700 Global Express Аркадія Ротенберга.