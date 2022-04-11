Країна-агресор Росія готується до можливої партизанської війни на своїй території. У зв’язку з цим запроваджуються посилені заходи безпеки на залізниці.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, міністерство транспорту РФ зобов’язало російську залізницю взаємодіяти з МВС та ФСБ.

– Підвищені заходи безпеки пов’язані із “загрозою втручання в роботу об’єктів транспортної інфраструктури, що розташовані на кордонах Ростовської області (межує з Україною. – Ред.) та Краснодарського краю”, – зазначається в повідомленні.

За інформацією ГУР Міноборони України, вперше на російській залізниці запровадили такі контрдиверсійні заходи на початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу.

Москва вводила посилені заходи безпеки на короткий термін, оскільки розраховувала на бліцкриг в Україні – швидке захоплення території нашої держави.

Однак завдяки потужному спротиву українців ці плани Кремля провалилися. А тому дію заходів безпеки на російській залізниці періодично продовжують та посилюють.

Як зазначають у розвідці, підвищувати готовність Росію спонукають дії білоруських “рейкових партизан”. Останні під час повномасштабної війни в Україні виводять з ладу залізничне сполучення з нашою державою, тим самим ускладнюючи доставку підкріплення та боєприпасів.

– А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ, – наголосили в розвідці.

На підтвердження наведених даних ГУР Міноборони України оприлюднило телеграму, розіслану представникам російської залізниці, що інформує про посилені заходи безпеки.

⚡️Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.

▪️РФ забезпечує взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ. Це пов’язано з «загрозою втручання в роботу об’єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю». pic.twitter.com/BwX4n2fvsn — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 11, 2022

У березні радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка інформував, що в Білорусі люди створюють перепони, щоб не допустити втягування білоруських військ у війну в Україні. Білоруси, зокрема, зупиняли російські потяги та псували російську техніку.

А радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповідав, що завдяки білоруським партизанам залізничного сполучення між нашою державою та Білоруссю немає. Партизани частково розібрали рейки, а тому залізничні колії стали непридатні для пересування потягів.

Джерело: ГУР Міноборони України