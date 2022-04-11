Компромісна фігура: хто може замінити Путіна у кремлівському кріслі

Якби повномасштабної війни проти України Росія не розв’язала, то до влади у Кремлі після Путіна прийшли би військові, такі як Сергій Шойгу та ФСБшники. Таку версію в ефірі телемарафону озвучив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

— Але зараз вони повністю дискредитовані, тому що провалили цю війну. Зараз, скоріш за все, прийде олігархічний консенсус та якась компромісна фігура Кирієнко (Сергій Кирієнко – перший заступник керівника Адміністрації президента РФ, – Ред.), Володін (В’ячеслав Володін – голова Держдуми РФ, – Ред.) – кого тільки не називають.

Арестович зазначив,що ці персони теоретично серед потенційних кандидатів на зміну Путіну, “якщо він піде, що ще не очевидно”.

— Але треба розуміти, навіть якщо взяти чисто економічну сферу – ми з росіянами конкуренти по ОПК, агропромисловості, ми конкуренти по дуже багатьом речам: важкій промисловості, енерго тощо. У держави є чотири сили: політична, військова, дипломатична, інформаційна. Завдання зараз, щоб не повторювався військовий конфлікт. А політичний, дипломатичний та інформаційний – це буде нашим постійним супроводом, принаймні, щонайменше до 2042 року, – додав Арестович.

Арестович додав, щоб зробити чергові кроки наразі до перемоги треба виграти битву за Маріуполь, на сході та на півдні України.