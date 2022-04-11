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Факти / Світ / Росія

Лікують пропагандою: російських поранених солдат агітують повертатися на війну

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Лікують пропагандою: російських поранених солдат агітують повертатися на війну

Окупанти посилюють антиукраїнську пропаганду та агітують поранених російських солдатів повертатися на війну.

У спецвипуску Комсомольской правды пропагандисти розміщують постановочні фотографії радості “звільнених українців”, матеріали про “фейковість” світової преси та про підтримку росіянами війни проти України.

– Окупанти посилюють антиукраїнську антизахідну пропаганду у російських військових медичних закладах. Для цього воєнно-політичне управління східного військового округу РФ вимагає організувати “проведення воєнно-політичного інформування про хід демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети Комсомольская правда”, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Варто зазначити, що наразі російські шпиталі переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України, з пораненнями різної тяжкості.

Більшість із них не бажають повертатися у зону бойових дій, але пропагандисти намагаються переломити цю ситуацію.

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Джерело: ГУР Міноборони

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