Російські військові генерали не дорожать життям своїх солдатів. Замість їх порятунку на полі бою вони їх розстрілюють.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю одному з видань. Це вона з’ясувала в особистій розмові з солдатами РФ.