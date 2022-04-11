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Факти / Світ / Росія

“Поранених коней пристрілюють”: командири РФ розстрілюють поранених на очах у солдатів

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
“Поранених коней пристрілюють”: командири РФ розстрілюють поранених на очах у солдатів

Російські військові генерали не дорожать життям своїх солдатів. Замість їх порятунку на полі бою вони їх розстрілюють.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю одному з видань. Це вона з’ясувала в особистій розмові з солдатами РФ.

– У Києві я бачила своїми очима 34 військовополонених – 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери та рядові повинні міститися окремо. Тому вони знаходяться у двох камерах по 24 і 10 осіб, – сказала Денісова.

Вона була вражена зовнішнім виглядом представників “другої армії світу”. Деякі з них були в гумових чоботях. Спочатку Денісова подумала, що вони десь перевзулися, але під час розмови з полоненими з’ясувалося, що це їхня форма, “щоб ноги не промокли”.

– Один з солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Каже, що коли потрапили в засідку, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їх командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: “поранених коней пристрілюють”, – зазначила Денісова.

Солдат, який став свідком вбивства товариша по службі, втік і блукав впродовж кількох днів, а далі здався українцям в одному з населених пунктів.

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Джерело: LB.ua

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