Російські військові генерали не дорожать життям своїх солдатів. Замість їх порятунку на полі бою вони їх розстрілюють.
Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю одному з видань. Це вона з’ясувала в особистій розмові з солдатами РФ.
– У Києві я бачила своїми очима 34 військовополонених – 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери та рядові повинні міститися окремо. Тому вони знаходяться у двох камерах по 24 і 10 осіб, – сказала Денісова.
Вона була вражена зовнішнім виглядом представників “другої армії світу”. Деякі з них були в гумових чоботях. Спочатку Денісова подумала, що вони десь перевзулися, але під час розмови з полоненими з’ясувалося, що це їхня форма, “щоб ноги не промокли”.
– Один з солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Каже, що коли потрапили в засідку, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їх командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: “поранених коней пристрілюють”, – зазначила Денісова.
Солдат, який став свідком вбивства товариша по службі, втік і блукав впродовж кількох днів, а далі здався українцям в одному з населених пунктів.