У ФСБ провели так звану чистку серед співробітників, які займалися “українським питанням” та постачали президенту Володимиру Путіну інформацію про нібито реальну ситуацію в Україні.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв’ю російському опозиційному телеканалу Популярна політика, який висвітлює війну в Україні.

За інформацією Грозєва, колишнього керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Беседу перевели до СІЗО – його телефон вимкнено вже два тижні.

Також під “чистку” потрапили 150 офіцерів 5 служби ФСБ. Вони також опікувалися питанням України.

– Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то не працює вже у ФСБ. Чистка точно пройшла. Через пару днів сподіваюся, що зможемо опублікувати щось конкретніше про долю цих людей, – сказав журналіст Христо Грозєв.

За його словами, і раніше були випадки, коли вищому керівництву Кремля не повідомлялася інформація про реальний стан справ в Україні.

– У 2014-15 рр. нам удалося послухати десятки тисяч дзвінків, які перехопила Служба безпеки України. Ми тоді робили велике розслідування щодо обстрілу Маріуполя, яке сталося у січні 2015 року. З цих прослуховувань російських військових було очевидно, що вони не повідомляють до Москви, коли вони мають такий великий прокол. Вони не повідомляли, коли вони помилково самі себе підірвали. Вони не доповідали, коли застрелили свого п’яного підполковника, а ось у звіті списали це на диверсійну групу та українську владу. Свої влучення в житлові будинки вони теж списували на Україну, — сказав Христо Грозєв.

Щодо нинішніх перехоплень, що на них чітко чути, що не можна дозволяти емоціям та законам війни заважати проведенню певних тактичних цілей.

– Конкретно чути у цих дзвінках, що до цивільних, коли вони заважають чи провокують, треба ставитися, як до військових, – каже Христо Грозєв.

На запитання, чи знав про це [про вбивства мирного населення] Путін, журналіст відповів: Він мав знати.

– А якщо він не знає, то виходить, що він розпочав війну з нерозробленою системою відповідальності, – наголосив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Раніше журналіст у ефірі телемарафону заявив, що Путіну не повідомляють повну інформацію щодо вторгнення в Україну. Зокрема, йому не розповідають, що 100% населення країни проти окупантів.