Цифрова блокада триває: Ericsson та eBay пішли з російського ринку

Компанії Ericsson, JetBrains s.r.o., Celonis та eBay Inc. приєдналися до санкційних заходів проти російського ринку та припинили свою діяльність на території РФ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Цифрова блокада РФ триває. Розповідаю про технологічні компанії та їхні санкції проти Росії, – зазначив Федоров.

Міжнародна технологічна компанія, яка виробляє телекомунікаційне обладнання Ericsson повідомила, що зупиняє свою діяльність у Росії на невизначений термін.

Наприкінці лютого компанія призупинила всі поставки клієнтам у Росії. Працівники Ericsson в Росії будуть відправлені в оплачувану відпустку.

– Унаслідок цього Ericsson резервує 0,9 млрд шведських крон. У першому кварталі 2022 року під знецінення активів та інші виняткові витрати. Витрати зі звільнення персоналу не включено, – повідомив Федоров.

Також американська інтернет-компанія eBay Inc. припинила доставку товарів російським покупцям.

Новий та існуючий бізнес у Росії зупинила й німецька компанія Celonis, яка продає програмне забезпечення як послугу для вдосконалення бізнес-процесів.

Компанія вже зібрала $250 тис. для гуманітарних організацій та підтримує українських біженців.

Чеська компанія з розробки програмного забезпечення JetBrains s.r.o. теж припинила свою діяльність в РФ та Білорусі.

– Міжнародна компанія, яка оцінює інструменти розробки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript та багатьох інших, призупинила продажі, дослідження та розробку в Росії на невизначений термін. Зупинка продажу стосується також білоруського ринку, – зазначив український міністр.

Також фінська аерокосмічна компанія ICEYE більше не надаватиме супутникові знімки або інформацію Росії та іншим країнам чи організаціям, які потрапили під санкції.