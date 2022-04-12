Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що на сьогодні в українському уряді не можуть говорити про дефолт Російської Федерації.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляють Факти ICTV.

За його словами, є дефолт низки російських компаній, зокрема залізниці. А ось дефолт самої держави очікується на початку травня – тоді, коли РФ за своїми зовнішніми зобов’язаннями не зможе сплачувати в іноземній валюті.

Наразі Росія намагається сплачувати у рублях, а це не відповідає умовам випуску її цінних паперів, і не відповідає тим зобов’язанням, які РФ на себе брала.

– Тому дефолт – це питання не сьогоднішнього дня. Думаю, що через декілька тижнів ми будемо його констатувати, – сказав Гетманцев.

На його думку, найважливішими санкціями проти Росії має стати енергетичне ембарго – це те, про що президент Володимир Зеленський говорить ще з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Саме санкції щодо енергетичного сектора будуть найбільш болючими для росіян.

– Енергетичне ембарго знекровило б економіку Росії і не давало б можливості фінансувати війну… А на сьогодні, так, як Захід вводить санкції, я думаю, що Росія протримається ще довго й довго, – зазначив Данило Гетманцев.

Раніше Bloomberg повідомило, що зовнішній дефолт Росії є неминучим. Про це свідчить те, що скарбниця РФ припинила виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках.

Востаннє Росія оголошувала дефолт у 1998 році.