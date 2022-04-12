Путін продовжив мантру про “один народ” та назвав події в Україні “трагедією”

У Росії на космодромі Східний відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона тривала три години, після чого відбулася пресконференція.

Путін почав з того, що знову почав вести свою мантру про “один народ”, назвавши “Україну, Білорусь та РФ – триєдиним народом”. Він також лицемірно сказав, що події, які “відбуваються в Україні – це трагедія”.

За його словами, зокрема, саме завдяки Лукашенку розпочалися переговори з Україною. Путін також висловився щодо санкцій, ймовірно, щоб заспокоїти росіян.

— Санкційний бліцкриг проти Росії не вдався, промисловість та фінансова система країни працюють — але у середньостроковій та довгостроковій перспективі ризики можуть наростати.

Зі свого боку Лукашенко у своїй промові фактично об’єднав історію Білорусі та Росії, зазначивши, що у них ще не було таких “небезпечних моментів у відносинах із Заходом”.

— Якби Росія хоч трохи запізнилася з “операцією”, то по російській території було б завдано нищівного удару, – вчергове сказав самопроголошений президент Білорусі.

Він, зокрема, назвав події у Бучі “психологічною спецоперацією, яку провели англійці”. Лукашенко також заявив, що їх не зіб’ють жодні санкції, звинувативши знову США, що вони начебто підштовхують Україну, Польщу та країни Балтії до протистояння з Білоруссю.

Ще перед зустріччю з Лукашенком Путін назвав головні цілі Росії у війні в Україні. Намісник Кремля заявив, що “захистить Донбас, бо вважає це благородною метою”, та висловив впевненість, що “цілі так званої спецоперації будуть досягнуті”.

Фото: Kremlin