Українців, силоміць вивезених до РФ, переселяють в Сибір і за Полярне коло – The Independent

Майже 100 тис. українців, яких окупанти силоміць вивезли в Росію, відправляють до Сибіру та за Полярне коло. Про це повідомляють західні ЗМІ, зазначаючи, що відповідний наказ віддав президент РФ Володимир Путін.

Зокрема, видання The Independent посилається на надзвичайний наказ про переміщення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 5 500 миль (понад 8 850 км) від їхніх будинків.

Також, згідно з цим документом, стало відомо, що у Кремлі запланували відправити 11 398 людей у Сибір, 7 218 — на Далекий Схід та 7 023 — на Північний Кавказ.

За інформацією видання, від мешканців Маріуполя вимагали підписати документи, в яких стверджувалося, що українські війська нібито “обстріляли їхнє місто”.

Українцям також казали, що вони не можуть повернутися до України, оскільки зіткнуться із “переслідуванням”.

Після або під час фільтрації окупанти дають на підпис вивезеним українцям купу різних паперів, часто відбирають паспорти та інші документи, не залишаючи подальшого вибору і місця для маневру.

Що потрібно знати для депортованих україців, щоб повернутися додому, – читайте у нашому матеріалі.