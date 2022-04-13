Реанімація політичних мерців: Подоляк про Медведєва під хештегом жалкий

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви російського політика Дмитра Медведєва, який свого часу був і президентом, і прем’єр-міністром.

– Пан Медведєв був президентом і прем’єр-міністром Росії протягом 14 років, але його єдиний спосіб нагадати про себе сьогодні – сказати щось стосовно України. Сказати бридке, гидке й традиційно дурне. Щось схоже на сентенцію про бідного Медведчука, – зазначив Подоляк.

Проте радник глави Офісу президента України наголосив, що у руках Медведєва немає влади, тому його вигуки – це порожнє місце.

– Утім, суб’єкт Медведєв абсолютно точно не має жодного впливу в Росії. Його команда була звільнена з уряду, а когось навіть заарештували. Ніхто в Кремлі його не поважає. Не дивно, що навіть російське суспільство присвятило йому спеціальний хештег — #Жалкий, – додав Михайло Подоляк.

За його словами, РФ вдається до дивної тенденції з реанімування політичних мерців, зокрема Дмитра Медведєва.

– Складно посперечатися з цією оцінкою. У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом РФ постійно вдається до реанімації політичних мерців, – зазначив Подоляк.