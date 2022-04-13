У Росії контрактника, який відмовився їхати та воювати в Україні, звільнили зі служби та зазначили у документах, що він “схильний до зради, брехні та обману.
Адвокат військовослужбовця Максим Гребенюк зазначив, що начальник відділення кадрів 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з дислокацією в Дагестані поставив до обліково-послужної карти контрактника, звільненого через небажання брати участь у війні в Україні, нестатутний друк.
На друку зазначається: Схильний до зради, брехні та обману. Відмовився від участі у спеціальній військовій операції на території “ЛНР”, “ДНР” та України.
Зазначається, що контрактник відмовився воювати в Україні, оскільки провів сім місяців у відрядженні в Сирії та розраховував на реабілітаційну відпустку.
За словами Гребенюка, записи, які вносяться до обліково-послужних карток, чітко регламентовані, а запис про “зраду” нічим не обґрунтований.
Адвокат наголосив, що такий запис “спрямований виключно на те, щоб образити, принизити військовослужбовця”, а також ускладнити його працевлаштування, зокрема у правоохоронні органи.
— Він зроблений лише щоб зганьбити військовослужбовця. Тому що нічого іншого вони зробити не можуть, справу кримінальну не можуть порушити, посадити навіть на гауптвахту не можуть, тому зробили ось таку гидоту, — сказав адвокат.
Гребенюк зазначив, що планує оскаржити звільнення контрактника та анулювати нестатутний штамп.
Джерело: Медіазона