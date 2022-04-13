У Росії контрактника, який відмовився їхати та воювати в Україні, звільнили зі служби та зазначили у документах, що він “схильний до зради, брехні та обману.

Адвокат військовослужбовця Максим Гребенюк зазначив, що начальник відділення кадрів 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з дислокацією в Дагестані поставив до обліково-послужної карти контрактника, звільненого через небажання брати участь у війні в Україні, нестатутний друк.

На друку зазначається: Схильний до зради, брехні та обману. Відмовився від участі у спеціальній військовій операції на території “ЛНР”, “ДНР” та України.

Зазначається, що контрактник відмовився воювати в Україні, оскільки провів сім місяців у відрядженні в Сирії та розраховував на реабілітаційну відпустку.

За словами Гребенюка, записи, які вносяться до обліково-послужних карток, чітко регламентовані, а запис про “зраду” нічим не обґрунтований.

Читайте Під Запоріжжям 70 окупантів влаштували бунт та відмовились воювати проти ЗСУ

Адвокат наголосив, що такий запис “спрямований виключно на те, щоб образити, принизити військовослужбовця”, а також ускладнити його працевлаштування, зокрема у правоохоронні органи.

— Він зроблений лише щоб зганьбити військовослужбовця. Тому що нічого іншого вони зробити не можуть, справу кримінальну не можуть порушити, посадити навіть на гауптвахту не можуть, тому зробили ось таку гидоту, — сказав адвокат.

Гребенюк зазначив, що планує оскаржити звільнення контрактника та анулювати нестатутний штамп.

Джерело: Медіазона