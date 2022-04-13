Вірний путінець та мегакорупціонер: що відомо про експрезидента РФ Медведєва

“Він вам не Дімон” та “Грошей немає, але ви тримайтеся” – ці дві крилаті фрази описують експрезидента та експрем’єра РФ, а нині заступника голови Ради безпеки країни-агресорки Дмитра Медведєва.

Першу крилату фразу, яка лягла у назву документального фільму ФБК про корупційні схеми Медведєва, сказала у 2013-му його секретарка Наталія Тімкова. Друга ж належить самому Медведєву. Саме так він відповів пенсіонерці в окупованому Криму у 2016-му, яка нарікала на малу пенсію.

А ще якщо згадати його сонного на виступі Путіна у 2014-му чи на відкритті Олімпіади у Сочі, лузання насіння з Януковичем і подібні речі, можна сказати, що Медведєв, мабуть, найчастіший герой мемів російського політикуму. Відтак, виникає запитання: як він взагалі туди потрапив і що там робить?

Хто ж такий Дмитро Медведєв?

Він народився у сім’ї викладачів 1965 року у Санкт-Петербурзі. Закінчив юридичний факультет, а замість армії пройшов військові збори у Карелії.

Медведєв розповідав, що у молодості підробляв двірником. Правда це чи ні, зараз важко з’ясувати, але це цілком може бути ще однією мантрою про “простого хлопця з народу”. Як чутки про Путіна, який у “лихих” 90-х підробляв таксистом.

Політична кар’єра Медведєва розпочалася у 1990-му, коли він став “улюбленим” радником мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Вже через рік він увійшов до складу Комітету петербурзької мерії із зовнішніх зв’язків, де працював експертом під керівництвом Путіна.

Після цього ненадовго подався у бізнес, ставши співзасновником ВАТ Фрінцел, а згодом – директором з юридичних питань у лісопромисловій корпорації Ілім Палп Ентерпрайз. Та ближче до кінця 90-х він остаточно звернув у політичний вектор, коли став заступником Путіна у мерії Санкт-Петербурга.

У 2000-му Медведєва призначили першим заступником адміністрації президента РФ, а через три роки він її очолив. Коли другий президентський термін ВВП добігав кінця, він посадив у кремлівське крісло Медведєва, який на виборах набрав 70% голосів.

В період перебування у ролі президента Медведєв у серпні 2008 року розпочав п’ятиденну війну проти Грузії, яку пропаганда РФ називала “операцією з примусу до миру”. Ця війна стала першою на пострадянському просторі, де Росія відкрито напала на сусідню країну. Щодо самої Грузії, то частина країни так і залишається окупованою – Тбілісі не контролює Південну Осетію та Абхазію.

Ближче до завершення своєї каденції Медведєв почав активно сватати Путіна назад у рідне крісло намісника Кремля, щоб той знову балотувався у президенти. А після перемоги ВВП Медведєв став головою уряду РФ, а трохи пізніше очолив партію Єдина Росія.

Він подав у відставку після чергових виборів у Росії у 2018-му, на яких знову виграв Путін. Але коли президент РФ вчергове висунув його кандидатуру на посаду прем’єра – він очолив уряд і керував ним іще два роки, далі подав вдруге у відставку і став заступником секретаря Радбезу.

Микола II версія 2.0 та Русіано

Після відходу великих іноземних брендів з російського ринку викликають сміх українців заяви тамтешніх чиновників про націоналізацію та заміну власними аналогами IKEA та Instagram на ІДЕЯ та Россграм. Але чому дивуватися – сам Медведєв ще шість років тому пропонував перейменувати в Росії класичний вид кави Американо на Русіано.

Далі – більше. Вже давно не секрет хвороблива прихильність російської влади до знищеного колись дворянства. І коли одні політики записують самі себе у спадкових аристократів, в інших намагаються знайти схожість із царською російською родиною.

Ще коли Медведєв тільки почав з’являтися на телебаченні, тамтешні журналісти його порівнювали із царем Миколою II, начебто через зовнішню схожість. Існує версія, що таким чином пропаганда доносила до мас теорії про реінкарнацію – буцімто, що при владі має бути людина, схожа на царя.

Утім, користувачі інтернету пішли далі простого порівняння журналістами зовнішніх даних, шукаючи спільні риси у діяльності. Серед іншого знайшли спільний фах – юриспунденція. Але за такою логікою кожен росіянин з юрфаку може бути продуктом “реінкарнації”.

Особисте життя та син із громадянством США

Медведєв одружений зі Світланою Лінник, донькою військовослужбовця, з якою познайомився у шкільні роки. Вона працює у Москві та займається організацією громадських заходів у Санкт-Петербурзі.

Коли Медведєв був президентом, з ініціативи його дружини у 2008-му році було запроваджене нове свято – День сім’ї, кохання та вірності. А ще вона керує програмою щодо роботи з російською молоддю, яку розробили патріархи РПЦ.

Згідно з офіційними джерелами, у Медведєва лише один син Ілля, який закінчив міжнародно-правовий факультет МДІМВ. За словами самого Медведєва, його син займається просуванням власного бізнесу у цифровій сфері.

У 2019 році російські ЗМІ повідомляли, що Ілля отримав громадянство США. А на гроші батька відкрив на своїй новій батьківщині мережу заправок та кафе.

Він вам не Дімон

Весною 2017 року Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального випустив документальний фільм Він вам не Дімон. У ньому містяться матеріали про нерухомість, виноградники, бізнес та дорогі хобі Медведєва за кордоном.

Автори розслідування вважають, що образ чиновника, якого ніхто не сприймає всерйоз, був штучно створений. Насправді Дмитро Медведєв – “творець та голова величезної, багаторівневої корупційної схеми”. За даними ФБК, садибу на Рубльовці вартістю близько 5 млрд руб. структурам, пов’язаним із Медведєвим, подарував олігарх Алішер Усманов. У ФБК цей “подарунок” назвали “хабарем”.

Зазначається, що з Медведєвим пов’язана ще одна садиба на Рубльово-Успенському шосе, а також резиденція в Курській області, особняк у Петербурзі, дві ділянки біля моря у Краснодарському краї, особняк під Сочі, виноградники під Анапою та Італії та садиба в Іванівській області.

У розслідуванні ФБК також повідомляється про дві яхти, які оформлені на близьку до Медведєва структуру. Тоді ФБК заявляли, що обсяг коштів фондів і компаній, які контролює Медведєв, становить щонайменше 70 млрд руб. Джерелами цих грошей, окрім Усманова, названі акціонери газової компанії Новатек Леонід Міхельсон та Леонід Симоновський, а також Газпромбанк та Башнефть. Більшість коштів, за даними ФБК, виводяться на офшорні рахунки.

Також Навальний заявляв, що “в обслуговуванні схем” Медведєва задіяні тисячі людей, а його нерухомість “охороняють державні спецслужби”.

Вірний “путінець”

Час від часу Медведєв нагадує про своє існування у кріслі заступника голови Радбезу РФ – здебільшого українофобськими висловами чи статтями.

У жовтні 2021-го заступник секретаря Радбезу РФ написав статтю, яка відображала шизофренічні настрої самого Путіна. У ній він критикував український закон про корінні народи, нецензурно висловлювався щодо Кримської платформи та заявляв, що Росія не збирається домовлятися ані з президентом Зеленським, ані з будь-яким іншим українським керівником, який буде відстоювати національні інтереси і територіальну цілісність України.

Рівно через півроку він знову вилив чергову порцію бруду у бік України, коли став погрожувати українській владі за затримання проросійського політика та кума Путіна Віктора Медведчука.

Цей любитель молоти язиком вже давно – фігурант бази Миротворця, а з квітня 2022-го ще й під санкціями США, які охоплюють замороження активів на території Сполучених Штатів та заборону на в’їзд.