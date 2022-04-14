Їхній світ – приватні літаки, шикарні паризькі квартири, австрійські лижні курорти та навчання в елітних університетах Лондона та Нью-Йорка.

Їхні батьки володіють елітною нерухомістю на найбільш престижних європейських вулицях. Їхні профілі в соціальних мережах заповнені дизайнерськими сукнями та подіями з червоних доріжок. Вони – діти Кремля.

Тоді, коли їхні батьки публічно виступають проти Заходу, їхні діти живуть у країнах, яке вони публічно зневажають.

Однією з перших сімей кремлівської верхівки, проти якої запровадили санкції, стала родина головного речника Путіна – Дмитро Пєсков. Сполучені Штати заявили, що сім’я веде “розкішний спосіб життя, який суперечить зарплаті держслужбовця Пєскова і, ймовірно, побудований на неправомірних зв’язках Пєскова з Путіним”.

Принаймні двоє його дітей навчалися у Західній Європі, перш ніж повернутись до Москви. Пєсков, який займав свою посаду майже десять років і, за офіційними даними у 2020 році заробив $173 тис., але був помічений з годинником за $600 тис. За даними ФБК, дружина, колишня дружина та діти Пєскова володіють розкішними транспортними засобами та багатомільйонними будинками по всьому світу, включаючи Росію та Францію. Багатство різко контрастує з майже 20 млн росіян, які живуть за межею бідності.

Експерти кажуть, що вражаюче, але, здавалося б, незрозуміле багатство таких сімей у світі Путіна, зводиться до одного поняття: клептократії.

— Клептократія — це просто уряд, яким керують злодії, де політика та рішення ухвалюються від імені цих злодіїв, — каже професор Джорджтаунського університету, експерт з корупції та глобальної політики Джоді Вітторі.

Багатство, накопичене російськими клептократами, часто витрачається в західних економіках.

24-річна дочка Пєскова від його другого шлюбу, Єлизавета Пєскова, прямо сказала російським ЗМІ, що “краще почувається у європейському середовищі”, назвавши систему освіти Росії “справжнім пеклом”.

У дитинстві Пєскова відвідувала Ecole des Roches під Парижем, де річне навчання становить приблизно четверту частину зарплати її батька, а позашкільна діяльність включає курси авіації. Пєскова продовжила свою паризьку освіту, стажуючись у Louis Vuitton та отримавши ступінь з маркетингу у французькій бізнес-школі. Вона навіть проходила стажування в Європарламенті.

За даними ФБК, Пєскова та її мати придбали у 2016 році квартиру площею 180 кв. м. за майже $2 млн в одному з найдорожчих кварталів Парижа на авеню Віктора Гюго, між Ейфелевою вежею та Тріумфальною аркою, неподалік Булонського лісу. Водночас, телеканал CNN не зміг підтвердити покупку.

Її зведений брат – Микола Чоулз, старший син Пєскова, який виріс в Англії, – подорожував світом на приватних літаках, володів першокласною нерухомістю в Москві і їздив містом зі своїм парком розкішних автомобілів.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який у 2017 році закликав до “постзахідного” світового порядку, відправив дочку в престижні університети Лондона та Нью-Йорка.

Навіть дочка ймовірної подруги Лаврова, отримує вигоду з його впливового становища: вона публікувала свої фотографії на яхті, австрійському гірськолижному курорті та на пляжній віллі багатого олігарха.

Поліна Ковальова, яку уряд Британії називає падчеркою Лаврова, попри те, шо той офіційно не одружений з її матір’ю, володіє квартирою вартістю $5,8 млн в одному з найдорожчих районів Лондона. ФБК повідомив, що Ковальова купила квартиру в Кенсінгтоні, коли їй був 21 рік. Квартира знаходиться у кількох хвилинах пішого ходу від Імперського коледжу, який вона також відвідувала.

Менш помітна дочка Лаврова, Катерина Винокурова, якій зараз 39 років, навчалася в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, де прожила 17 років, перш ніж отримати ступінь магістра Лондонської школи економіки. І Ковальова, і Винокурова нещодавно потрапили під санкції Великої Британії.

Сам Путін не є винятком із лицемірства жорсткої антизахідної риторики перед членами сім’ї чи близькими йому людьми, які користуються тим, що може запропонувати Захід.

Одна з його ймовірних партнерок, яка нібито народила йому дочку, стала власницею квартири в Монако вартістю $4,1 млн через кілька тижнів після народження дитини, згідно з розслідуванням російського незалежного ЗМІ Проект, заснованого на Pandora Papers.

Старша дочка Путіна Марія вийшла заміж за нідерландського бізнесмена. Кажуть, що пара жила в квартирі за $3,3 млн у Нідерландах. Вілла з вісьма спальнями у французькій Біарріці пов’язана з його молодшою ​​донькою Катериною. Багатомільйонний особняк був куплений її колишнім чоловіком Кирилом Шамаловим у давнього друга Путіна та мільярдера Геннадія Тимченка. Обидві доньки Путіна потрапили під санкції Великобританії та США минулого тижня.