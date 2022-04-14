Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 49 день війни
Вбили Вбили
191 дітей
Поранили Поранили
>349 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Світ / Росія

Як живуть доньки Пєскова, Путіна та Лаврова на “ненависному” Заході

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Як живуть доньки Пєскова, Путіна та Лаврова на “ненависному” Заході

Їхній світ – приватні літаки, шикарні паризькі квартири, австрійські лижні курорти та навчання в елітних університетах Лондона та Нью-Йорка.

Їхні батьки володіють елітною нерухомістю на найбільш престижних європейських вулицях. Їхні профілі в соціальних мережах заповнені дизайнерськими сукнями та подіями з червоних доріжок. Вони – діти Кремля.

Тоді, коли їхні батьки публічно виступають проти Заходу, їхні діти живуть у країнах, яке вони публічно зневажають.

Однією з перших сімей кремлівської верхівки, проти якої запровадили санкції, стала родина головного речника Путіна – Дмитро Пєсков. Сполучені Штати заявили, що сім’я веде “розкішний спосіб життя, який суперечить зарплаті держслужбовця Пєскова і, ймовірно, побудований на неправомірних зв’язках Пєскова з Путіним”.

Принаймні двоє його дітей навчалися у Західній Європі, перш ніж повернутись до Москви. Пєсков, який займав свою посаду майже десять років і, за офіційними даними у 2020 році заробив $173 тис., але був помічений з годинником за $600 тис. За даними ФБК, дружина, колишня дружина та діти Пєскова володіють розкішними транспортними засобами та багатомільйонними будинками по всьому світу, включаючи Росію та Францію. Багатство різко контрастує з майже 20 млн росіян, які живуть за межею бідності.

Експерти кажуть, що вражаюче, але, здавалося б, незрозуміле багатство таких сімей у світі Путіна, зводиться до одного поняття: клептократії.

— Клептократія — це просто уряд, яким керують злодії, де політика та рішення ухвалюються від імені цих злодіїв, — каже професор Джорджтаунського університету, експерт з корупції та глобальної політики Джоді Вітторі.

Багатство, накопичене російськими клептократами, часто витрачається в західних економіках.

24-річна дочка Пєскова від його другого шлюбу, Єлизавета Пєскова, прямо сказала російським ЗМІ, що “краще почувається у  європейському середовищі”, назвавши систему освіти Росії “справжнім пеклом”.

Фото: Instagram/lisa_peskova

У дитинстві Пєскова відвідувала Ecole des Roches під Парижем, де річне навчання становить приблизно четверту частину зарплати її батька, а позашкільна діяльність включає курси авіації. Пєскова продовжила свою паризьку освіту, стажуючись у Louis Vuitton та отримавши ступінь з маркетингу у французькій бізнес-школі. Вона навіть проходила стажування в Європарламенті.

За даними ФБК, Пєскова та її мати придбали у 2016 році квартиру площею 180 кв. м. за майже $2 млн в одному з найдорожчих кварталів Парижа на авеню Віктора Гюго, між Ейфелевою вежею та Тріумфальною аркою, неподалік Булонського лісу. Водночас, телеканал CNN не зміг підтвердити покупку.

Читайте
Вірний путінець та мегакорупціонер: що відомо про експрезидента РФ Медведєва

Її зведений брат – Микола Чоулз, старший син Пєскова, який виріс в Англії, – подорожував світом на приватних літаках, володів першокласною нерухомістю в Москві і їздив містом зі своїм парком розкішних автомобілів.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який у 2017 році закликав до “постзахідного” світового порядку, відправив дочку в престижні університети Лондона та Нью-Йорка.

Навіть дочка ймовірної подруги Лаврова, отримує вигоду з його впливового становища: вона публікувала свої фотографії на яхті, австрійському гірськолижному курорті та на пляжній віллі багатого олігарха.

Поліна Ковальова

Поліна Ковальова. Фото: Instagram

Поліна Ковальова, яку уряд Британії називає падчеркою Лаврова, попри те, шо той офіційно не одружений з її матір’ю, володіє квартирою вартістю $5,8 млн в одному з найдорожчих районів Лондона. ФБК повідомив, що Ковальова купила квартиру в Кенсінгтоні, коли їй був 21 рік. Квартира знаходиться у кількох хвилинах пішого ходу від Імперського коледжу, який вона також відвідувала.

Менш помітна дочка Лаврова, Катерина Винокурова, якій зараз 39 років, навчалася в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, де прожила 17 років, перш ніж отримати ступінь магістра Лондонської школи економіки. І Ковальова, і Винокурова нещодавно потрапили під санкції Великої Британії.

Катерина Винокурова

Катерина Винокурова. Фото: Marie Claire

Сам Путін не є винятком із лицемірства жорсткої антизахідної риторики перед членами сім’ї чи близькими йому людьми, які користуються тим, що може запропонувати Захід.

Одна з його ймовірних партнерок, яка нібито народила йому дочку, стала власницею квартири в Монако вартістю $4,1 млн через кілька тижнів після народження дитини, згідно з розслідуванням російського незалежного ЗМІ Проект, заснованого на Pandora Papers.

Читайте
Японія заморозила активи майже 400 росіян, зокрема дочок Путіна

Старша дочка Путіна Марія вийшла заміж за нідерландського бізнесмена. Кажуть, що пара жила в квартирі за $3,3 млн у Нідерландах. Вілла з вісьма спальнями у французькій Біарріці пов’язана з його молодшою ​​донькою Катериною. Багатомільйонний особняк був куплений її колишнім чоловіком Кирилом Шамаловим у давнього друга Путіна та мільярдера Геннадія Тимченка. Обидві доньки Путіна потрапили під санкції Великобританії та США минулого тижня.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка