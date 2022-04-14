Уряд Австралії запровадив ще один пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Цього разу санкції зачепили нафтогазовий сектор РФ.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Загалом у новий список санкцій увійшли 13 російських компаній, серед них: найбільша нафтогазова компанія Газпром, яка забезпечує газом більшу частину Західної Європи по трубопроводу Північний потік.

Також під санкціями опинилися виробник електроенергії в Росії РусГідро та найбільша у світі нафтопровідна компанія Транснафта.

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Крім нафтогазового сектора, Австралія також запровадила санкції щодо російської телекомунікаційної компанії Ростелеком, судноплавних компаній та портів, а також алмазодобувної компанії Алроса.

Росія посідає 37-е місце серед найбільших експортних напрямів Австралії та 57-е місце серед найбільших джерел імпорту. Загальний обсяг торгівлі в обох напрямках становить трохи більше $1 млрд на рік.

Раніше повідомлялося, що уряд Австралії планує заборонити експорт товарів розкоші, ювелірних виробів, вина, високоякісної косметики, запчастин для автомобілів класу люкс до Росії.