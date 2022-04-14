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Факти / Світ / Росія

Путін деградував зі злодія в кровопивцю заради “великої мети” – Ходорковський

Валентина Летяк редакторка стрічки
Михайло Ходорковський

Володимир Путін за роки свого перебування при владі в РФ здійснив деградацію зі злодія та бандита у диктатора та кровопивцю, який вірить у свої божевільні ідеї, вважає російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

– Ось цей ось месіанізм або месіанство, яке в нього зараз виникло в голові, загалом, досить характерне для бандитів, просто тому, що кожній людині хочеться пояснити, що те, що вона робила протягом свого життя, це було не просто так, це було для чогось, для якоїсь великої мети, – наголосив він.

За його словами, у більшості більш-менш нормальних людей це проявляється у благодійності, а у таких, як Путін – “у перетворенні зі злодія на кровопивцю”.

– У що цей кровопивця тепер вірить – мені важко сказати. Але наскільки він вірить усім ось цим своїм оповіданням про “звільнення України від нацистів” і чомусь бандерівців, ось це мене теж увесь час вражає, – додав Ходорковський.

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Фото: Михаил Ходорковский

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Джерело: Новое время

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