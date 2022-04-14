Міністр оборони Росії Сергій Шойгу з обширним інфарктом перебуває у реанімації.

Про це повідомив у мережі ексспіввласник ЮКОСу Леонід Нєвзлін, який емігрував із Росії та наразі проживає в Ізраїлі.

За його інформацією, Шойгу в реанімації підключений до приладів, а сам інфаркт, за чутками, міг виникнути не з природних причин.

— Шойгу вибув із гри, можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом стався великий інфаркт, він у реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин, – повідомив Нєвзлін.

Також джерела Нєвзліна повідомляють про масові арешти серед найвищого військового керівництва держави-окупанта. Зокрема, повідомляється про затримання щонайменше 20 штабних генералів – нібито за звинуваченням у розкраданні коштів в армії, що призвело до нищівного краху бліцкригу Росії у війні проти України.

— Тут все зрозуміло – тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії “визволителів” із Росії. З 2014 року вкрадено близько $10 млрд, виділених Путіним на підготовку бліцкригу.

Під гнів Путіна потрапили також колишній віцепрем’єр уряду Дмитра Медведєва Аркадій Дворкович та куратор квазіреспублік на території Донецької та Луганської областей Владислав Сурков.

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Зазначається, що Сурков перебуває під домашнім арештом та підозрюється у крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни. У цій же справі проходять 20 генералів.

Наприкінці березня видання The New York Times повідомляло, що між Путіним та Шойгу зростає напруженість. Ймовірно, вона спричинена тим, що президенту РФ не повідомляють розгорнуту та правдиву інформацію про втрати та невдачі окупантів в Україні.

Джерело: Леонід Нєвзлін