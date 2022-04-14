Тканина згнила, а пластини поіржавіли: солдат РФ забезпечують списаними бронежилетами

Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами. За даними Міністерства оборони України, бронежилети зняли з “тривалого зберігання”, де вони протягом декількох років лежали в умовах високої вологості.

Зараз цей “захист” фізично не здатен будь-кого реально захистити. Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – невідомо.

– Військовослужбовці РФ, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують замість спорядження непридатний до використання та списаний мотлох, – йдеться у повідомлення Міноборони.

У вівторок, 12 березня, російська залізниця доправила “новобранцям” вантаж із 5 006 одиницями бронежилетів.

Після прибуття вантажу стало відомо, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

Протягом декількох років ці бронежилети пролежали в умовах високої вологості, тому зараз вони фізично не можуть захистити російських солдатів.