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Факти / Світ / Росія

З культом особистості та коханками-генералками: що відомо про міністра оборони РФ Шойгу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
З культом особистості та коханками-генералками: що відомо про міністра оборони РФ Шойгу

Культ особистості на мінімалках створив у себе на батьківщині у буддистській республіці Тува міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Там його шанують, наче святого: вулиці з його іменем, книги про богатиря-Шойгу, дім-музей, портрети у кожному кабінеті, а також всі масові заходи зі згадкою про нього. Тиран Сталін би плакав від такого факсиміле!

Шойгу як вірний поплічник Путіна неодноразово потрапляв у списки його наступників, їздив з президентом РФ на полювання, а ще, як і ВВП, цей корінний тувинець провадив мантру “про один народ”. Але щось пішло не так.

Після проваленого бліцкригу Росії в Україні він зник із інформпростору. Тамтешня пропаганда інколи робила своєрідне “явлення Христа народу”, але скидалося це на невмілу роботу з відео- та фоторедакторами. А решта новин про начебто його робочі дзвінки чи зустрічі – не супроводжуються медіафайлами. 14 квітня взагалі з’явилася інформація, що Шойгу вибув з гри і лежить в реанімації з обширним інфарктом.

Що відомо про Сергія Шойгу?

Майбутній рекордсмен за тривалістю перебування у міністерському кріслі народився у 1955 році у Чадані Тувинського регіону. За національністю його батько тувинець, а мати росіянка. Відомо, що батько працював редактором у районній газеті, а згодом став заступником голови тувинської Ради міністрів.

Шойгу отримав освіту інженера-будівельника. А ось в армії не служив, обмежившись військовою кафедрою у виші. Перш ніж переїхати до Москви, він працював на будівництві у Сибіру, де обіймав переважно керівні посади.

У 1990-му Шойгу вже розпочав роботу у комітеті з архітектури та будівництва, пізніше ініціювавши створення Російського корпусу рятувальників (МНС), який і очолював до 2012 року.

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Перші кроки у політиці Шойгу зробив у середині 90-х у складі об’єднання Наш дім – Росія Віктора Черномирдіна. Через п’ять років він став головою партії Єдність, яку згодом було перетворено на Єдину Росію.

Шойгу

Фото: Depositphotos

Звання генерала армії Шойгу отримав за дев’ять років до того, як став міністром оборони Росії у 2012-му. Під безпосереднім контролем військового злочинця Шойгу відбулася окупація не лише Кримського півострова, а й окремих районів Донецької та Луганської областей.

Особисте життя

Своє особисте життя, а точніше, дружину Ірину, Шойгу тримає під грифом таємно. Відомо лише, що він познайомився з нею ще у студентські часи. Жінка очолює турфірму Експо-ЕМ та є співзасновницею ТОВ Рекапмед, що займається медичною діяльністю.

У сім’ї міністра оборони РФ дві доньки – Юлія та Ксенія. Старша Юлія – директорка Центру екстреної психологічної допомоги МНС Росії, а молодша – президентка Федерації триатлону Росії, а ще фігурантка розслідування ФБК Олексія Навального.

Шойгу з дочкою

Шойгу з молодшою дочкою Ксенією. Фото: Ксенія Шойгу

За даними журналістів, Ксенія у 2009-му стала власницею двох земельних ділянок в елітному селищі Барвіха площею 1 768 кв. м та 7232 кв. м. За оцінкою ФБК, приблизна вартість землі становила близько $9 млн, а вартість будівництва будинку могла перевищувати $18 млн. Ділянки землі пізніше перейшли у власність Олени Антипіної, яка, згідно з ФБК, є сестрою дружини Сергія Шойгу. У 2012 році дружина Сергія Шойгу придбала квартиру площею 217,6 кв. м в елітному житловому комплексі Воробйові гори приблизною вартістю 103-223 млн руб.

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У ФБК тоді припускали, що родичі Шойгу могли бути лише номінальними власниками нерухомості, а її реальний власник прагне уникнути декларування активів через нелегальні джерела коштів. Загалом сім’я Шойгу славиться переписуванням нерухомості, але таким бізнесом у родині міністра займаються зазвичай жінки – дружина, доньки та сестра дружини.

Молодша донька Шойгу потрапила й у розслідування проєкту Открытие медиа. У ньому йдеться, що компанія Ксенії за допомогою друга президента Геннадія Тимченка за три роки заробила 2,1 млрд руб. на державних будівлях. А також про те, що бізнесмен Дмитро Босов передав сім’ї Шойгу порт Північного морського шляху, через який планувалося вивозити вугілля з арктичних родовищ.

Фаворитки спеціального призначення

Але не лише міністр та його сім’я купаються у багатстві. Шойгу щедро обдаровує і своїх численних коханок. У 2019 році видання Insider писало про стюардесу Олену Шебунову, яка “супроводжувала найкращого міністра Росії у всіх його нелегких службових відрядженнях”.

коханка Шойгу

Олена Шебунова та її маєток. Фото: The Insider

Зазначається, що вона у 2001-му народила хлопчика Данила Сергійовича – позашлюбного сина Шойгу. Після цього справи у жінки пішли в гору. Якщо до появи Данила вона їздила на ВАЗ 21083 і старій Honda, то відразу опісля купила Mercedes-Benz і золотистий Lexus RX 330.

Коханка міністра має квартиру на вулиці Павлова, яка дісталася від співвласника компанії-підрядника МНС. А ще – гігантський маєток в елітному селищі Жуківка за 1,5 млрд руб., по сусідству з олігархами Ротенбергами.

Свої мільярди Шебунова заробила на угодах із структурами Шойгу. Так, наприклад, її компанія освоїла 3 млрд руб. на будівництві військових містечок.

Тетяна Шевцова, Марія Китаєва та Росіяна Марковська. Фото: Міноборони РФ, Instagram

Але це – далеко не єдина фаворитка міністра, таких у нього було щонайменше ще три. Йдеться про Тетяну Шевцову, Марію Китаєву та Росіяну Марковську, які так чи інакше працювали у Міноборони РФ і яких Шойгу нагородив високими званнями. Остання вже у 29 років могла похизуватися званням генерал-майора.

Вдячність Шойгу за корупцію в армії

Провал бліцкригу Росії в Україні та решта проблем вилізли назовні у російській армії не в останню чергу завдяки Сергію Шойгу.

У березні голова НАЗК України Олександр Новіков навіть направив лист-подяку Шойгу з вдячністю “за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні”. Копії листа також були направлені на Держдуму, Раду Федерації та Фонд боротьби з корупцією.

Путін та Шойгу в лісі. Фото: Кремль

Згідно з розслідуванням Transparency International, лише у 2017 році з бюджету Міноборони РФ в офшори було виведено близько 3,2 млрд руб. після участі в держзакупівлях фірм з іноземними засновниками.

Аналітики CIT теж наголошують, що однією із причин провалу російської армії в Україні стала корупція у верхівці оборонного відомства Росії. Можливо, такі невтішні для керівництва Кремля новини, які прямо викривають корупцію за головування Шойгу, і змусили його “зникнути”.

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Окрім листа-подяки від НАЗК, він ще у 2015 році включений до санкційного списку України у відповідь на російську збройну агресію, а також є фігурантом бази Миротворець. У березні 2022 року його внесли ще й до санкційного списку США та Великої Британії.

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Фото: Depositphotos

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