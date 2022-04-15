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Факти / Світ / Росія

$750 млн канули у Чорне море: крейсер Москва став найдорожчою втратою росіян у війні з Україною

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
$750 млн канули у Чорне море: крейсер Москва став найдорожчою втратою росіян у війні з Україною

Підбитий ракетами Нептун російський крейсер Москва став найдорожчою втратою для РФ у війні з Україною.

Дві ракети Нептун, собівартість яких $26 млн, відправили на дно крейсер за $750 млн.

Ба більше, лише у 2020 році Москву відремонтували. Точна вартість ремонту невідома, проте у новині Кримської газети йдеться, що в крейсер тоді вклали 30 млрд рублів або $363 млн за сучасним курсом.

Журнал Forbes склав рейтинг найдорожчих втрат техніки росіян з початку повномасштабного наступу на понад 1,09 мільярда доларів.

  • Ракетний крейсер Москва – $750 млн
  • Транспортний літак Іл-76 – $86 млн
  • Великий десантний корабель – $75 млн
  • 10 винищувачів Су-30СМ – $50 млн
  • 20 винищувачів-бомбардувальників – $40 млн
  • 3 винищувачі Су-35 – $32 млн
  • Літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП – $30 млн
  • 10 командирських бойових вертольотів Ка-52 – $16 млн
  • Ударний вертоліт Ка-50 – $16 млн
  • Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1 – $14 млн.

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Джерело: Forbes

Фото: Depositphotos

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