$750 млн канули у Чорне море: крейсер Москва став найдорожчою втратою росіян у війні з Україною

Підбитий ракетами Нептун російський крейсер Москва став найдорожчою втратою для РФ у війні з Україною.

Дві ракети Нептун, собівартість яких $26 млн, відправили на дно крейсер за $750 млн.

Ба більше, лише у 2020 році Москву відремонтували. Точна вартість ремонту невідома, проте у новині Кримської газети йдеться, що в крейсер тоді вклали 30 млрд рублів або $363 млн за сучасним курсом.

Журнал Forbes склав рейтинг найдорожчих втрат техніки росіян з початку повномасштабного наступу на понад 1,09 мільярда доларів.