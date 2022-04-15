$750 млн канули у Чорне море: крейсер Москва став найдорожчою втратою росіян у війні з Україною

Підбитий ракетами Нептун російський крейсер Москва став найдорожчою втратою для РФ у війні з Україною.
Дві ракети Нептун, собівартість яких $26 млн, відправили на дно крейсер за $750 млн.
Ба більше, лише у 2020 році Москву відремонтували. Точна вартість ремонту невідома, проте у новині Кримської газети йдеться, що в крейсер тоді вклали 30 млрд рублів або $363 млн за сучасним курсом.
Журнал Forbes склав рейтинг найдорожчих втрат техніки росіян з початку повномасштабного наступу на понад 1,09 мільярда доларів.
- Ракетний крейсер Москва – $750 млн
- Транспортний літак Іл-76 – $86 млн
- Великий десантний корабель – $75 млн
- 10 винищувачів Су-30СМ – $50 млн
- 20 винищувачів-бомбардувальників – $40 млн
- 3 винищувачі Су-35 – $32 млн
- Літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП – $30 млн
- 10 командирських бойових вертольотів Ка-52 – $16 млн
- Ударний вертоліт Ка-50 – $16 млн
- Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1 – $14 млн.