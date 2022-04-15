Міжнародне рейтингове агентство Moody’s заявило, що погашення російських облігацій у рублях не відповідає договірним зобов’язанням.

Про це повідомляє сайт агентства Moody’s.

Так, 4 квітня Росія провела платежі за двома облігаціями з терміном погашення у 2022 та 2042 роках у рублях, а не в доларах США, як це передбачено у контрактах.

Це розцінюється як зміна умов платежів у порівнянні з початковими контрактами й може вважатися дефолтом, якщо Росія до 4 травня не проведе оплату в доларах.

Контракти на облігації не передбачають погашення у будь-якій іншій валюті, крім доларів.

Хоча єврооблігації, випущені після 2018 року, допускають за певних умов погашення в рублях, випущені до 2018 року (включаючи облігації 2022 та 2042 рр.) або не містять цього застереження щодо альтернативної валюти, або допускають погашення лише в іншій твердій валюті (долар, євро, фунт стерлінгів чи швейцарський франк).

На думку Moody’s, інвестори не отримали обумовлений у контракті платіж в іноземній валюті у встановлений термін.

Раніше Bloomberg повідомило, що зовнішній дефолт Росії є неминучим. Про це свідчить те, що скарбниця РФ припинила виплати доларових зобов’язань із рахунків Росії в американських банках.